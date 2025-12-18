【みずぽろ 第6巻】 12月18日発売 価格：770円

「みずぽろ」第6巻の書影

小学館は、原作・一色美穂氏、作画・水口尚樹氏のスポーツコメディ「みずぽろ」の第6巻を12月18日に発売した。価格は770円。

スポーツ史上、最も過酷といわれる「水球」。本作は、“反則上等”の激しい競技に立ち向かうでっかい男子たちの、熱いながらどこかユルいコメディー。「次に来るマンガ大賞」で2024年と2025年に2年連続でノミネートしている。

【第6巻のあらすじ】

竜ノ尾高校水球部に入部した転校生の運動神経そこそこの信濃と運動神経０の山城。水球初心者の二人がとても厳しい練習や先輩との個人練、マジメ（！？）な居残り練習を行いながら成長していく水球コメディーです！

第6巻は田沢るくが女子複合チームに参加しトラブルに巻き込まれることに…躍動する、るっくんにご注目を！描き下ろし漫画やイラストを多数収録しておりますっ！！！

第6巻の帯では元U20水球日本代表選手で歌手の吉川晃司氏が作品を推薦。今回寄せられたコメントを紹介したい。

【吉川晃司氏のコメント】

世界水泳2025 女子8位 男子9位 水球が僕らを魅了する。

竜ノ尾高校も目指せポセイドンジャパン !!