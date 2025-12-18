

JR九州は、クレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスの実証実験を終了し、2026年4月1日（水）より本格導入すると発表しました。これに伴い、福岡エリア（香椎線、福北ゆたか線など）では対象駅が大幅に拡大される一方、実証実験を行っていた鹿児島（指宿枕崎線）や大分（日豊本線・久大本線）の一部区間ではサービスが終了となります。本記事では、本格導入後の対象エリアと変更点について詳しく解説します。

もはや「ピピッ」が標準装備に？九州では2026年春から本格始動

タッチ決済の実証実験から、本格導入へ移行

JR九州では、2022年7月からJRグループ初となるタッチ決済の実証実験を開始し、順次エリアを拡大してきました。日常利用や訪日外国人を含む利用者の利便性向上、サービス効果の検証を目的として行われてきましたが、このたび実験を終了し、正式なサービスとしてスタートすることになります。

【参考記事】JR九州「タッチ決済」がさらに拡大 日豊本線・久大本線の16駅を追加、7大国際ブランド全てに対応 https://tetsudo-ch.com/12987117.html

本格導入開始日は、2026年4月1日(水)です。利用者は、タッチ決済対応のカード（クレジット、デビット、プリペイド）や、同カードが設定されたスマートフォン等を自動改札機や専用端末にかざすことで、乗車券を購入することなくそのまま改札を通過できます。

えっ、終わっちゃうエリアもあるの？涙の「終了」路線も

本格導入にあたり、対象エリアが大きく再編されます。新たな開始路線もあれば、サービスが終了となる路線もあります。

福岡地区は大幅拡大、合計92駅で利用可能に

まず、2026年秋頃（予定）から新たに以下の路線が追加されます。

・香椎線：西戸崎駅〜宇美駅（16駅）

・福北ゆたか線：折尾駅〜博多駅（27駅）

・若松線：若松駅〜折尾駅（6駅）

既存の鹿児島本線（門司港駅〜久留米駅）と合わせ、合計92駅での利用が可能となります。

鹿児島・大分地区の一部はサービス終了

一方で、これまで実証実験として提供されていた以下のエリアでは、タッチ決済の利用が終了となります。

・指宿枕崎線：鹿児島中央駅〜指宿駅

・日豊本線・久大本線：別府駅〜由布院駅

これにより、サービス提供エリアは福岡地区周辺に集中する形となります。

JR九州「タッチ決済」本格導入 の概要

・開始日：2026年4月1日(水)

・対応ブランド：Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯

・利用方法：対象のクレジットカードやスマホ等を自動改札機または専用端末にタッチして入出場

【対象駅（計92駅）】

・鹿児島本線：門司港駅〜久留米駅

・香椎線：西戸崎駅〜宇美駅（※2026年秋頃追加予定）

・福北ゆたか線：折尾駅〜博多駅（※2026年秋頃追加予定）

・若松線：若松駅〜折尾駅（※2026年秋頃追加予定）

【終了エリア】

・指宿枕崎線：鹿児島中央駅〜指宿駅

・日豊本線・久大本線：別府駅〜由布院駅

ピッとタッチするだけでスムーズに乗車できるタッチ決済。福岡エリアでの利便性が飛躍的に向上する一方で、終了するエリアもあるため、ご利用の際は対象区間を事前にチェックしておきましょう。対象エリアの方は切符購入の手間が省け、よりスムーズな鉄道利用が可能になりそうです。

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）