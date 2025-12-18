JR九州がタッチ決済乗車を正式サービス化、切符いらずで改札通過！福岡エリアで大幅拡大、鹿児島･大分の一部は終了へ【2026年4月】
JR九州は、クレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスの実証実験を終了し、2026年4月1日（水）より本格導入すると発表しました。これに伴い、福岡エリア（香椎線、福北ゆたか線など）では対象駅が大幅に拡大される一方、実証実験を行っていた鹿児島（指宿枕崎線）や大分（日豊本線・久大本線）の一部区間ではサービスが終了となります。本記事では、本格導入後の対象エリアと変更点について詳しく解説します。
もはや「ピピッ」が標準装備に？九州では2026年春から本格始動
タッチ決済の実証実験から、本格導入へ移行
JR九州では、2022年7月からJRグループ初となるタッチ決済の実証実験を開始し、順次エリアを拡大してきました。日常利用や訪日外国人を含む利用者の利便性向上、サービス効果の検証を目的として行われてきましたが、このたび実験を終了し、正式なサービスとしてスタートすることになります。
本格導入開始日は、2026年4月1日(水)です。利用者は、タッチ決済対応のカード（クレジット、デビット、プリペイド）や、同カードが設定されたスマートフォン等を自動改札機や専用端末にかざすことで、乗車券を購入することなくそのまま改札を通過できます。
えっ、終わっちゃうエリアもあるの？涙の「終了」路線も
本格導入にあたり、対象エリアが大きく再編されます。新たな開始路線もあれば、サービスが終了となる路線もあります。
福岡地区は大幅拡大、合計92駅で利用可能に
まず、2026年秋頃（予定）から新たに以下の路線が追加されます。
・香椎線：西戸崎駅〜宇美駅（16駅）
・福北ゆたか線：折尾駅〜博多駅（27駅）
・若松線：若松駅〜折尾駅（6駅）
既存の鹿児島本線（門司港駅〜久留米駅）と合わせ、合計92駅での利用が可能となります。
鹿児島・大分地区の一部はサービス終了
一方で、これまで実証実験として提供されていた以下のエリアでは、タッチ決済の利用が終了となります。
・指宿枕崎線：鹿児島中央駅〜指宿駅
・日豊本線・久大本線：別府駅〜由布院駅
これにより、サービス提供エリアは福岡地区周辺に集中する形となります。
JR九州「タッチ決済」本格導入 の概要
・開始日：2026年4月1日(水)
・対応ブランド：Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯
・利用方法：対象のクレジットカードやスマホ等を自動改札機または専用端末にタッチして入出場
【対象駅（計92駅）】
・鹿児島本線：門司港駅〜久留米駅
・香椎線：西戸崎駅〜宇美駅（※2026年秋頃追加予定）
・福北ゆたか線：折尾駅〜博多駅（※2026年秋頃追加予定）
・若松線：若松駅〜折尾駅（※2026年秋頃追加予定）
【終了エリア】
・指宿枕崎線：鹿児島中央駅〜指宿駅
・日豊本線・久大本線：別府駅〜由布院駅
ピッとタッチするだけでスムーズに乗車できるタッチ決済。福岡エリアでの利便性が飛躍的に向上する一方で、終了するエリアもあるため、ご利用の際は対象区間を事前にチェックしておきましょう。対象エリアの方は切符購入の手間が省け、よりスムーズな鉄道利用が可能になりそうです。
