オイシックス・ラ・大地<3182.T>が３日ぶりに急反発した。１７日の取引終了後、米運用会社のグランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー（ＧＭＯ）がオイシックスの株式について、議決権ベースで１０．１７％を保有する大株主となったと発表。投資家重視の事業運営が加速するとの期待が広がり、買いを誘う形となった。



リクルートホールディングス<6098.T>傘下のリクルートが保有するオイシックス株式の一部を譲渡した。オイシックスは米運用会社が大株主となったことについて「資本市場との対話をより一層深化させ、これまで以上に資本市場の視点を取り入れた経営規律の強化を図るとともに、経営へのコミットメントを明確に示す一助となるものだ」とコメントしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS