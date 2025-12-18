ジャストプランニング<4287.T>は飲食業界に特化したソリューションプロバイダー。店舗管理システムをはじめとした「まかせてシリーズ」は１０月末時点の契約店舗数が７０４１店舗と、２６年１月期の目標である６７００店舗を突破している。



９日に発表した第３四半期累計（２～１０月）の連結決算は、営業利益が前年同期比３５．８％増の４億７４００万円となり、通期計画の６億２００万円に対する進捗率は７８．７％。ＡＳＰ（インターネットを経由して、ソフトウェアやソフトウェアの稼働環境を提供するサービスのこと）事業や物流ソリューション事業が好調で、システムソリューション事業や太陽光発電事業も堅調だった。



株価は８日に戻り高値４８１円をつけたあとは一服商状。ただ、２５日移動平均線が上向きに転じており、７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現すれば上げに弾みがつきそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS