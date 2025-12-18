この冬必見！　ABEMA「胸がときめく韓国ラブロマンス特集」期間限定無料配信

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気俳優ハン・ジミン出演の癒し系オフィスラブストーリー『わたしの完璧な秘書』や、パクソジュン＆パクミニョン出演でツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引きを描く『キム秘書はいったい、なぜ？』など、今見たい韓国ラブロマンス作品を期間限定で全話無料配信します。

■『わたしの完璧な秘書』

ハン・ジミン×イ・ジュニョク主演！ 毎日忙しく過ごすあなたに贈るヒーリングラブロマンス

常に完璧を求められ、心を許せる相手もいない孤高のキャリアウーマン・ジユン（ハン・ジミン）。

そんな彼女の前に現れたのが、“ケアの達人”ユ・ウノ（イ・ジュニョク）。すれ違う人が振り返るほどの容姿を持つウノは、若くして結婚と離婚を経験し、娘をひとりで育てるシングルファザー。

秘書としてジユンに仕える彼は、資料準備やスケジュール管理はもちろん、ぶつかりそうになればそっと手を添え、仕事に集中しすぎて食事を抜きがちな彼女の体調にも気を配るなど、何から何まで完璧なフォローで支えます。

最初はそんな彼を疎ましく思っていたジユンですが、ウノのさりげない優しさに触れるうちに、徐々に心がほぐれていき――!?

人に頼ることの大切さ、完璧でない自分を受け止めてくれる相手の温かさを描いた癒し系オフィスラブストーリー。1年の終わりに、ぜひ“心の休息”として同作を楽しんでみては？

■『キム秘書はいったい、なぜ？』

ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き！ 大ヒットシンデレラ・ラブコメディ

完璧主義で自分大好き、誰の意見も聞かないワンマン御曹司ヨンジュン（パク・ソジュン）。そんな彼が唯一信頼しているのが、長年支えてきた敏腕秘書ミソ（パク・ミニョン）。

ところがある日、ミソが突然「秘書を辞めたい」と退社宣言。大パニックのヨンジュンは、あの手この手で引き止めようとするうちに、自分の本当の気持ちに気づいていきます。ヨンジュンの“女心理解度ゼロ”からの成長がかわいすぎると話題に。

さらに、遊園地貸し切りデート、プライベート花火、悩殺キスシーンなど大人ロマンチックな名場面が満載。ツンデレ上司×クールな秘書の攻防戦に笑ってキュンとできる王道オフィス・ラブコメディです。

■『私のIDはカンナム美人』

ASTRO・チャウヌ出演！ 人生を変えたい主人公が生まれ変わる大ヒット自己改革ラブコメ

幼い頃から容姿に悩み、いじめを受けてきたミレ（イム・スヒャン）は、普通に生きたいという思いから、大学入学を機に美容整形を決意します。

化学科に入学したミレは、そこで中学時代の同級生ギョンソク（チャ・ウヌ）と再会。過去の姿を知られたくないミレは、ギョンソクに秘密にしてほしいと頼みます。

一方、ギョンソクは、友人のバーで働く中で、母ヘソン（パク・チュミ）とミレが一緒にいるところに遭遇。母と自分のすれ違いの理由を知り誤解が解けたギョンソクは、ミレとの距離を急速に縮めていきます。

そんな中、ミレの家の近くに助手のウヨン（クァク・ドンヨン）が引っ越してきて波乱の三角関係に――！ 美容整形後、自信をつけた主人公がどう成長していくのか……？ Web漫画原作の大人気自己変革ラブコメです。

■『平日午後3時の恋人たち』

越えてはいけない一線……“昼顔”を描いた衝撃の大人ラブストーリー

結婚5年目の主婦ジウン（パク・ハソン）は、公務員の夫と平凡な日々を過ごしていました。しかし、向かいに越してきたスア（イェ・ジウォン）から、不倫のアリバイ作りを頼まれたことをきっかけに、人生が大きく揺らぎ始めます。

スアは“平日昼顔妻”として不倫を繰り返しており、その秘密を守ろうと協力するジウン。しかしその過程で、生物教師ジョンウ（イ・サンヨプ）に出会い、抑えられない気持ちが芽生え、ついに越えてはならない一線を越えてしまいます。

2014年、上戸彩×斎藤工主演で社会現象となった『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』の韓国リメイク版。原作のストーリーを生かしつつ、禁断の愛に踏み込む登場人物たちの苦悩を丁寧に描き、大きな話題を呼びました。作品中に散りばめられた胸に響くセリフにも注目です。

■「ABEMA」今見たい韓国ラブロマンス・無料配信概要

2025年12月31日まで全話無料配信

『平日午後3時の恋人たち』

配信ページURL：https://abema.go.link/jWKKa

2026年1月4日まで全話無料配信

『キム秘書はいったい、なぜ?』

配信ページURL：https://abema.go.link/hfxhO

2026年1月15日まで全話無料配信

『わたしの完璧な秘書』

配信ページURL：https://abema.go.link/68KD3

『私のIDはカンナム美人（字幕）』※12月16日〜全話無料配信

配信ページURL：https://abema.go.link/axDqX

※作品や無料配信期間は予告なく変更する可能性があります。

