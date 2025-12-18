PMSのイライラ、月経不順はありませんか? 知っておきたい「PMSのサイン」とは【医師解説】

月経前症候群（PMS）や月経不順は、多くの女性が直面する身体的・精神的な悩みです。特に、症状が日常生活に起こる場合、早期の対策が重要です。その改善方法として漢方薬が注目されていますが、「漢方薬は飲み続けても大丈夫なのか」「長期間服用しても副作用はないのか」といった疑問も少なくありません。本記事では清澄白河ビューティークリニックの佐々木先生にうかがい、PMSや月経不順の基礎知識について解説します。

佐々木 華絵（清澄白河ビューティークリニック）

東京女子医科大学を卒業後、産婦人科および美容皮膚科領域で幅広い診療に従事。現在は院長として、多くの患者さんに寄り添いながら、肌ケアやアートメイクの施術を通じて生活の質を向上させる治療を提案。自身の体験から得た知識を活かし、患者さん一人ひとりに合ったプライベートサポートを提供している。

PMS（月経前症候群）とはどのような状態を指しますか？

佐々木先生

PMSは、月経前の3～10日間に現れる精神的または身体的な症状で、月経が始まると急速に消えるのが特徴です。症状の程度には個人差があり、軽度な症状は多くの女性に見られますが、学校や仕事に支障を来すほど重い場合は治療が必要です。症状を無視すると悪化することもあるため、早期の対応が推奨されます。

PMSではどのような症状が見られることが多いのですか？

佐々木先生

精神的な症状としては、イライラや憂鬱、集中力の低下、感情の起伏などが挙げられます。身体的な症状では、頭痛や腰痛、乳房のハリや痛み、下腹部の膨満感などが一般的です。また、体重の増加やむくみが加わる場合もあります。これらの症状が複合的に現れるため、見過ごさないことが大切です。

月経不順やPMSの原因についても教えてください。

佐々木先生

PMSの原因はまだ明確には分かっていませんが、ホルモンバランスの変動が関与しているとされています。一方で月経不順には、頻発月経や希発月経、不整周期月経などがあり、それぞれにホルモン異常や多のう胞性卵巣症候群、黄体機能不全などの原因が考えられます。また、ストレスや急激な体重変化も月経不順の引き金となる場合があります。自己判断せず、医師に相談することが重要です。

