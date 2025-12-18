「プロテインシェイク」でダイエットを成功させるには何が大事？【医師監修】

プロテインシェイクをダイエットに取り入れる際、さらに効果を高めるには運動や生活習慣の改善との組み合わせが重要です。シェイクの摂取だけに頼るのではなく、総合的なアプローチで健康的な体重管理を目指すことが成功への鍵となります。ここではダイエット効果を最大化するための実践方法について、運動の取り入れ方と生活習慣の見直しという2つの観点から解説します。

監修医師：

濱木 珠恵（ナビタスクリニック新宿）

ダイエット効果を高めるための実践方法

【経歴】北海道大学医学部を卒業後、国立国際医療センターにて研修。虎の門病院、国立がんセンター中央病院で造血幹細胞移植の臨床研究に従事。都立府中病院、都立墨東病院での血液疾患診療を経て、2012年にナビタスクリニック東中野院長、2016年よりナビタスクリニック新宿院長に就任。貧血外来や女性内科などで女性の健康をサポート。【専門・資格・所属】血液内科、貧血、女性内科、内科一般日本血液学会 専門医日本内科学会 認定医

プロテインシェイクをダイエットに活用する際、より効果を高めるための具体的な方法について解説します。運動との組み合わせによる相乗効果や、生活習慣全体の見直しと継続性など、総合的なアプローチが重要です。

運動との組み合わせによる相乗効果

プロテインシェイクだけでは大きなダイエット効果は期待できません。運動と組み合わせることで、筋肉量を維持しながら体脂肪を減少させることが可能になります。有酸素運動と筋力トレーニングをバランスよく取り入れることが理想です。有酸素運動は脂肪燃焼に効果的であり、筋力トレーニングは筋肉量を維持し基礎代謝を高める効果があります。ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を週に3回から5回、1回あたり30分以上の運動を目標にしましょう。運動習慣がない方は軽いウォーキングから始め、慣れてきたら速度や距離を増やして徐々に強度を上げていくことが大切です。

そして運動後にプロテインシェイクを摂取することで、筋肉の回復を促進し、トレーニング効果を高めることが期待できます。

生活習慣全体の見直しと継続性

ダイエットを成功させるには、プロテインシェイクや運動だけでなく、生活習慣全体を見直すことが重要です。十分な睡眠、ストレス管理、規則正しい食事リズムなど、総合的なアプローチが必要です。これらの要素は相互に関連しており、一つを改善することで他の要素にも良い影響を与えます。

睡眠不足は食欲を増進させるホルモンのバランスを乱し、過食につながりやすくなります。1日7時間から8時間の睡眠を確保しましょう。睡眠不足が続くと、食欲を抑えるホルモンであるレプチンが減少し、食欲を増進させるホルモンであるグレリンが増加するという報告があります。また、睡眠不足は判断力を低下させ、高カロリーの食品を選びやすくなるという影響もあります。

ストレスも過食の要因となるため、適度な運動やリラクゼーションを取り入れることが大切です。ストレスを感じると、コルチゾールというホルモンが分泌され、食欲が増進したり、脂肪が蓄積されやすくなったりします。深呼吸やヨガ、瞑想など、自分に合ったストレス対処法を見つけることが重要です。

まとめ

プロテインシェイクは、適切に活用すれば健康維持やダイエットに役立つ有用なツールです。健康効果やメリットを理解し、デメリットや飲みすぎのリスクにも注意を払いながら、自分の目的や身体の状態に合わせて利用することが大切です。タンパク質の必要量は個人差が大きく、年齢や性別、活動量、健康状態によって異なります。不安な点がある場合や、基礎疾患をお持ちの方は、医師や管理栄養士などの専門家に相談したうえで取り入れることをおすすめします。バランスの取れた食事と適度な運動を基本としながら、プロテインシェイクを補助的に活用し、健やかな生活を目指していきましょう。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」

国立健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」