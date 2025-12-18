【b/beaut BEAMS】ポップアップショップを「ビームス 北千住」にて開催中

ビームスが展開する〈b/beaut BEAMS（ビービュート ビームス）〉は12月11日〜25日、ポップアップショップ「Hi,Beauties! b/beaut BEAMS HOLIDAY pop-up shop 〜Nail Color & Jewelry〜」を「ビームス 北千住」にて開催中です。

〈b/beaut BEAMS〉は、ビューティ&ウェルネスにまつわる人・モノ・コトを、ビームスのスタッフが実際に体験してリポートする“ウソをつかない”ビューティ&ウェルネスブランド。今回は、“ホリデーシーズンに向けた手元のコーディネート”を楽しめる商品をキュレーションしたポップアップショップとなります。

■通常は取り扱っていないネイルブランドを展開

通常はビームスで展開していないネイルブランドを含めた全5ブランドから〈b/beaut BEAMS〉の目線でピックアップしたネイルポリッシュやネイルシールと、リングやブレスレットなどの手元を彩るジュエリーを展開。

〈b/beaut BEAMS〉のコンセプトのひとつである、“自分らしく自由に楽しむこと”をテーマに、“選ぶことの楽しさ”を体感できる商品を用意しています。

また、ギフト需要が高まるホリデーシーズンに合わせて“大切な人へ贈ることの楽しさ”も提供すべく、12月23日〜25日の3日間限定で花束のギフトサービスを実施。

都内、代田橋・中目黒に店舗を構えるフラワーショップ「STAYFLOWER」の生花の中から贈る相手をイメージしたものを選び、3種類ずつ用意されている〈b/beaut BEAMS〉オリジナルの包装紙やステッカーと好きに組み合わせて持ち帰りできます（*1）。

さらに期間中には、購入者限定のノベルティとして〈b/beaut BEAMS〉オリジナルのジュエリーケースの進呈（*1）や、ネイルブランドによるネイルカラーのタッチアップ、ハンドリフレクソロジー、ワークショップ（*2）も実施予定です。

*1：それぞれに対象条件があります。下記「限定サービス」を確認してください。

*2：ブランドによって体験の条件が異なります。下記「ネイルブランドによる体験コンテンツ」を確認してください。

〈b/beaut BEAMS〉は、全国のビームスのスタッフで構成された“b/beaut BEAMS部員”（bb部員）を通して自己表現することの楽しさをポジティブにシェアすることで、ビームスとユーザー、企業がつながる、リアルなコミュニティを形成してきました。

そして2023年11月のリニューアルから、現在の部員数は約340名にのぼっています。発信者でもあり消費者でもあるユーザーと同じ目線を持ったbb部員を中心に、今後もオン／オフラインの両軸で活動を広げていきます。

■開催概要

「Hi,Beauties! b/beaut BEAMS HOLIDAY pop-up shop 〜Nail Color & Jewelry〜」

開催期間：2025年12月11日〜25日

開催場所：ビームス 北千住（東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住 3F）

開催時間：11:00 ‐ 20:30

◇同ポップアップショップ限定：取り扱いネイルブランド

manucurist（マニキュリスト）

〈マニキュリスト〉は、パリ発のヴィーガンネイルブランド。じゃがいもやトウモロコシなどの植物由来成分を主原料とし、人・環境・動物に配慮した製品づくりを行っています。

発色の良さや速乾性に加え、ケア発想の処方により“爪本来の健やかさを守る”ことを大切にしています。ヴィーガンポリッシュ「グリーン」シリーズは最大84％が植物由来成分で構成。鮮やかな色とつややかな仕上がりが特徴です。

NAILS INC（ネイルズ インク）

ロンドン発のファッションネイルブランド - ネイルズ インク-。一塗りでムラなく鮮やかに発色、最速5分の超速乾を実現した最新トレンドから生み出されるカラーコレクションを100色以上展開しています。

uka（ウカ）

あなたと私と地球が、もっときれいに、うれしくなることをふやしていきたい。そんな想いから生まれるのが、ukaのトータルビューティー。

忙しくてめんどくさがりでよくばりな大人たちへ、仕上がりだけでなく使い心地にもとことんこだわった、使い続けたくなるプロダクトを展開しています。

7nana（ナナ）

7nana<ナナ>は、トレンドを牽引するマニキュアリストが監修するジェルネイルシールブランドです。貼る ⇨ 切る ⇨ 固める ⇨ 整えるの4ステップで、セルフでサロンクオリティの仕上がりが実現できます。

「自由を纏う、らしさを纏う、指先のニューノーマル」をコンセプトとし、レギュラーコレクションと並行し展開されるコラボレーションラインではネイリストのみならず陶芸家、イラストレーターなど多様なアーティストを迎え表現の可能性を追求し続けます。

※その他、ビームスで展開中の〈J.Hannah（ジェイ ハンナ）〉のネイルポリッシュも展開します

◇限定サービス

ノベルティのプレゼント

実施期間：12月11日〜25日

同ポップアップショップの展開商品を含む合計15,000円（税込）以上の商品を購入した人に、〈b/beaut BEAMS〉オリジナルのジュエリーケースをプレゼントします。ブルー系とピンク系の2色より好きなものを選んでください。

※同ポップアップショップで展開する商品以外の店頭商品との組み合わせも可

※数には限りがあるため、無くなり次第終了となります

花束のカスタマイズサービス

実施期間：12月23日〜25日

同ポップアップショップの展開商品を1点以上購入すると、「STAYFLOWER」のお花を3種類ずつ用意している〈b/beaut BEAMS〉オリジナルの包装紙やステッカーと好きに組み合わせて持ち帰りできます。

「STAYFLOWER」

都内、代田橋と中目黒に店舗を構えるフラワーショップ。

代田橋のお店は「おしゃれなおばあちゃん家」

中目黒のお店は「公民館と美術館のあいのこ」

とそれぞれのテーマをもとに、地域の人たちとお店づくりをおこなっています。また、「たくさんの喜びと、ひとつまみのユーモア」をテーマに、お花とお花を取り巻く物事への造詣を深めながら、表現活動を行っています。

大好きな音楽や洋服、友人との一時を楽しむように、気軽に花を生活に取り入れられたら、暮らしはもっと豊かになる。新しいスニーカーをおろした日、美容室やネイルに行った後のような、そんな何気ない日々のちょっとした高揚感を届けるべく活動しています。

〈b/beaut BEAMS〉オリジナルショッパーの配布

期間中に商品を購入した人には、〈b/beaut BEAMS〉オリジナルショッパーを用意しています。

※通常展開しているビームスのショッピングバッグも選べます

（エボル）