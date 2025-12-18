ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡¢Âç¼ê»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¡ÈÌþÃå¡É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÂè3ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ABEMA¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°2½µÏ¢Â³1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î”¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï”¤òÉÁ¤¯¡¢ABEMA¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£
Ã¯¤·¤â¤É¤³¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¤ß¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î19Æü¡¡Ìë10»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ï10Æü´Ö¡Ê¢¨1¡Ë¤ÇÁí»ëÄ°¿ô¤¬400Ëü¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤ËABEMA¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë2½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯11·î19Æü¡Á11·î28Æü¤Î10Æü´Ö
¡ÚÂè3ÏÃÍ½¹ð¡Û
ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÁûÆ°¤ÎÎ¢¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¿·¤¿¤Ê±£ÊÃ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
https://www.youtube.com/watch?v=86DzCgfg0KI&t=4s
¢§Âè3Êó ±£ÊÃ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë
Çå½þÀÁµá¡¦¥É¥é¥Þ¤Î¹ßÈÄ¤òÌÈ¤ì´¿´î¤¹¤ëºé¤¿¤Á¤ò¤è¤½¤Ë¡¢ÁÕ¤ÏÆÈ¼«¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ±£ÊÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡þ ¡ã°Ê²¼¡¢Âè3ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦Æ£¸¶¶êÀ¸¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¼ýÂ«¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¡¦Ê¿ÅÄÁÕ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ç¼èºà¤òÂ³¹Ô¡£¶êÀ¸¤Î¥Í¥¿¤ò¥ê¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËÜÉôÄ¹¡¦ÌÀÀÐÎ´Ç·¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÕ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥¯¤¬KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¶êÀ¸¤ò°ú¤È´¤ÆÈÎ©¤·¤¿ºé¤ª¤è¤Ó·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦Rafale¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éºé¤È³Î¼¹¤Î¤¢¤ëKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¼ÒÄ¹¡¦»ù¶ÌÍÖ»Ò¡ÊÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ë¤Î´ØÍ¿¤ò¿äÂ¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½µ´©Ê¸Ä¬¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦¶¶ËÜÀµ¹ä¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤ÈKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÌþÃå´Ø·¸¤Ë¤âÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢ÊóÆ»¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È»öÌ³½êÂ¦¤Î°Õ¸þ¡É¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹½¿Þ¤ò»¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÌ¢±ä¤ëÉÔÅö¤Ê°µÎÏ¤ÈÍø¸¢¤ò½ä¤ë½µ´©»ï¤Î¥¿¥Ö¡¼¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤òÇòÆü¤Î¤â¤È¤Ë»¯¤¹¡×¤È¶¯¤¯·è°Õ¤·¤¿ÁÕ¤Ï¡¢¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦Rafale¤òË¬¤Íºé¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¤ËºÆ¤ÓÀÜ¿¨¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê»öÌ³½ê¤«¤é¤Î°µÎÏ¤òÁÊ¤¨¡¢¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÁÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºé¤ÏÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¼èºà¤òµñÈÝ¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤«¡¢Ëº¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á½µ´©»ï¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ºé¤¬KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå¤ÎÆ±´ü¡¦ÌÀÀÐ¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£¡Ö¾ðÊó¤ò¥ê¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤«¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ëºé¤Ë¡¢ÌÀÀÐ¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ÈÒì¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤È³ëÆ£¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÈÎ©¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¯ºé¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ¢Ë¾¤È¾Ç¤ê¤ä¡¢ËÜÉôÄ¹¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¼ÒÄ¹¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢ºé¤Ë²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿ÌÀÀÐ¡£¤½¤Î»Ñ¤Ëºé¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÆÈÃÇ¤À¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇØÉé¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È³Î¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ºé¤¬¸µÆ±´ü¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ê¡¢¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÕ¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢¡È¥ê¡¼¥¯¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï»ù¶ÌÍÖ»Ò¡É¤È¤¤¤¦¾Úµò¤òÄÏ¤à¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¼èºà¤òµö²Ä¡£ºé¤¬¡¢¶êÀ¸¤Îµ»ö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ç°¤òÊú¤¡Ö¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¡¼¥¯¤¹¤ë»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë°Ê³°¤Ë¡¢Â¾¤Ë²¿¤«Âç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÁÕ¤Ï¤¢¤ëµ¿ÏÇ¤ÎÂ¸ºß¤ò¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼µ¼Ô¤ÇÎø¿Í¤ÎÆóµÜÎÃ¡ÊúË½ÓÂÀÏº¡Ë¤¬ÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¡¢ËãÀ¸½¨¿Í¡ÊÎëÌÚ°ì¿¿¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÈÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¡É¤Ç¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤¬¸¶¹Æ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤â¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÀø¤à°Ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Î¤á¤«¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿Âç¼ê»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î±£ÊÃµ¿ÏÇ¡£·ÝÇ½³¦¤¬¤µ¤é¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯Å¸³«¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¹¶¤á¤ë¤Í¡£ÇØ¶Ú¤¬¤¾¤ï¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¤Î¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤Ï¤½¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµÁ¡Ä²¿¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¿·¾Ï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¾×·â¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Æ°¤½Ð¤¹¨¡¨¡¡£Âè4ÏÃ¤Ï¡¢12·î10Æü¡¡Ìë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£¼ç±é¡¦¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤¬¤µ¤ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ÇêÁ¤¯»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼ÁØ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¿¿¼Â¡É¤ØÀÚ¤ê¹þ¤àÄ©Àïºî¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤ò¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù
Âè3ÏÃÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î3Æü¡¡Ìë10»þ¡Á
Âè3ÏÃ»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¡§https://abema.go.link/4BOPE
ÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡§https://abema.go.link/7JKTD
¸ø¼°X¡§https://x.com/scandaleve_
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA
¥¥ã¥¹¥È¡§
¼Æºé¥³¥¦
Àî¸ý½ÕÆà
²£»³Íµ
úË½ÓÂÀÏº
Àõ¹á¹ÒÂç
¶¶ËÜ½ß
³ýÅç¤ß¤º¤
±Æ»³Í¥²Â
óîÆ£¤Ê¤®¤µ
Æþ¹¾¿Óµ·
ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í
Á°ÅÄÆØ»Ò
ÎëÌÚ¹À²ð
ÎëÌÚ°ì¿¿
³á¸¶Á±
ÊÁËÜÌÀ
¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢
ÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¡¾ ´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹: Æ£ÌîÎÉÂÀ
¡¾ µÓËÜ: °ËÅìÇ¦¡¦¸åÆ£¸¿Í¡¦ÌÚ¹¾¶³¡Êstoryboard ¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥Á¡¼¥à¡Ë
¡¾ ´ÆÆÄ: ¶â°æ¹É
¡¾ À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó: storyboard
¡¾ À½ºîÃøºî: ABEMA
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë