「Get to fuck」前田弾で先制も…衝撃４戦４敗でサポが解任要求。セルティック新監督の胸中は？ インタビュアーにキレる場面も「No. Come on!」
新体制はかつてないほど苦しい船出となった。
現地12月17日、複数の日本人選手を擁するセルティックがスコットランドリーグ第11節で、ダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦。前田大然と旗手怜央が先発、山田新が途中出場したなか、前田の今季７点目で先制するも、１−２で逆転負けを喫した。
これでウィルフリード・ナンシー監督が就任してから４連敗だ。ブレンダン・ロジャーズが電撃辞任後、暫定的に発足したマーティン・オニール体制では７戦６勝と好調だっただけに、新監督の印象はより悪い。
アウェー側のスタンドから「Get to fuck（出ていけ）」という過激なチャントが沸き起こった。
現地紙『THE SCOTTISH Sun』によれば、早くも解任危機に直面する48歳のフランス人指揮官は、試合後のインタビューで「この状況はあなたの決意を固めるもの？それとも『ここは自分に合わない』と考える？」と訊かれ、不快感を露わに。「No. Come on!（いや、そんなわけないだろ！）」と後者の可能性を真っ向から否定し、こう言い放った。
「状況は分かっている。誰もが勝ちたい。私もだ。改善の余地があることも分かっている。重要なのは、チームと選手をどう成長させるかを見極めることだ。選手たちとは良い方向に向かっていると思う。良いプレーはあったが、たった３分で（２失点して）試合を落とした。それが事実であり、現状だ。ファンが私を支持していないのは理解している。彼らとの絆を築きたい。勝利を逃した今、それは難しい」
ナンシー監督はさらに、「退陣を求めるファンの声は聞こえた？」との問いに「聞こえた。それを聞くのは辛い。彼らの苛立ちは理解できる」と答えれば、「この仕事は自分には荷が重い？」との問いに、「いや、そうは思わない。だが彼らがそう言う権利はある」と伝えた。
スコットランドリーグ４連覇中の王者は、中３日で行なわれる次節のアバディーン戦で初勝利を掴めるか。もし敗れるようなことがあれば...何が起こっても不思議ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
