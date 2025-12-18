目黒蓮の品格あふれるダブルスーツ姿が話題！青空の下で共演者と見せた穏やかな笑顔に「一段とかっこいい」「美男美女すぎて眩しい」「眼福」
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSが更新され、競馬場のパドックで撮影された目黒蓮（Snow Man）らのオフショットが公開された。
■目黒蓮、松本若菜、坂井瑠星騎手のパドックで撮影された貴重なオフショット
公開されたのは、競馬場のパドックを背景に、目黒蓮、松本若菜、坂井瑠星騎手が並んで撮影された1枚。競馬場ならではの開放感あふれるロケーションの中で、ドラマ本編とはひと味違うリラックスした空気が漂っている。
目黒は黒のダブルスーツに、赤みのあるブラウン系ベースのペイズリー柄ネクタイを合わせたクラシカルな装いで登場。落ち着いた色味のスーツをジャケットのボタンを開けてさらりと着こなし、胸元にはリボンバッジを付けた姿が印象的だ。
坂井騎手を称賛するように手を向け、晴天の下で見せた穏やかな笑顔は、現場の和やかな雰囲気をそのまま切り取ったかのよう。投稿には「ぜひ最終回何度でもおかわりして熱くなってください」と綴られている。
ファンからは「めめ一段とかっこいい」「めめかわいい」「笑顔が優しすぎる」「目黒くんの品の良さが際立ってる」「貴重なオフショットありがとう」「後ろにファミリーもいる！」「眼福」「美男美女すぎて眩しい」といった声が寄せられている。
■目黒蓮 スーツ姿の『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット
Snow Man
