日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSが更新され、競馬場のパドックで撮影された目黒蓮（Snow Man）らのオフショットが公開された。

■目黒蓮、松本若菜、坂井瑠星騎手のパドックで撮影された貴重なオフショット

公開されたのは、競馬場のパドックを背景に、目黒蓮、松本若菜、坂井瑠星騎手が並んで撮影された1枚。競馬場ならではの開放感あふれるロケーションの中で、ドラマ本編とはひと味違うリラックスした空気が漂っている。

目黒は黒のダブルスーツに、赤みのあるブラウン系ベースのペイズリー柄ネクタイを合わせたクラシカルな装いで登場。落ち着いた色味のスーツをジャケットのボタンを開けてさらりと着こなし、胸元にはリボンバッジを付けた姿が印象的だ。

坂井騎手を称賛するように手を向け、晴天の下で見せた穏やかな笑顔は、現場の和やかな雰囲気をそのまま切り取ったかのよう。投稿には「ぜひ最終回何度でもおかわりして熱くなってください」と綴られている。

ファンからは「めめ一段とかっこいい」「めめかわいい」「笑顔が優しすぎる」「目黒くんの品の良さが際立ってる」「貴重なオフショットありがとう」「後ろにファミリーもいる！」「眼福」「美男美女すぎて眩しい」といった声が寄せられている。

