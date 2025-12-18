10時の日経平均は478円安の4万9033円、アドテストが163.12円押し下げ 10時の日経平均は478円安の4万9033円、アドテストが163.12円押し下げ

18日10時現在の日経平均株価は前日比478.38円（-0.97％）安の4万9033.90円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は931、値下がりは590、変わらずは84と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は163.12円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が91.25円、東エレク <8035>が83.23円、ファナック <6954>が24.9円、フジクラ <5803>が16.55円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を15.04円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が9.43円、コナミＧ <9766>が7.02円、中外薬 <4519>が5.21円、味の素 <2802>が4.81円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、陸運、サービス、パルプ・紙と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、電気機器が並んでいる。



※10時0分2秒時点



株探ニュース

