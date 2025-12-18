吉本興業・FANY、金融サービス「ファニーバンク」12・22開業 カードデザインはジミー大西＆住宅ローン借入で芸人が新居手伝い
吉本興業のグループ会社「株式会社FANY」は22日より、新たな金融サービス「FANY BANK（ファニーバンク）」を開業する。同社が18日、発表した。
【画像】デビットカードはジミー大西＆くっきーがデザイン
「FANY BANK」は、関東財務局から銀行代理業の許可を受け、住信SBIネット銀行が提供する「NEOBANK」を活用した金融サービス。「日本一”遊び心”のある銀行サービスを目指し、FANYサービスをご利用のお客さまに向けたより良い顧客体験の実現を目指した金融サービスです」と説明する。
なお吉本興業は、金融庁と組んだ新NISAの普及イベントなど、金融にまつわる企画に携わってきた。2024年4月には、ジブラルタ生命保険と「金融教育」をテーマに協業。24年8月に、BSよしもとの番組『開校！笑金スクール』を放送し、金融トラブルや金融商品の選び方などをトークするバラエティを放送していた。
「FANY BANK」のコンセプトは「楽しく貯める」「楽しく使う」「楽しく借りる」の３つ。「楽しく貯める」は、円普通預金の残高に応じたキャッシュバックやプレゼントなどを用意。「楽しく使う」は、口座開設やデビットカード利用時などのキャッシュバックサービスなどを展開。「楽しく借りる」については、「FANY BANK」で住宅ローンを借りると、よしもと芸人が新居の手伝いを実施するなどの企画を発表した。
また、デビットカードのデザインは、吉本興業に所属するジミー大西やくっきー！がデザインしたカードを展開する。「FANY BANK」提供開始を記念して、口座開設した人に「FANY BANK限定よしもとコレカ」の配布や、「FANY オンラインチケット」3公演の購入でキャッシュバックなどのプレゼント企画を実施する。
■ジミー大西、コメント
僕の考える銀行が出来上がるのをイメージして、建物が完成するまでの日々の気持ちがワクワクする感じを描きました
■くっきー！、コメント
良きカードには心清き妖精が集います。
カードを御持ちなられる皆々様方に小さじほどの誉なる幸が訪れますよう。ほふほふだよ▲（▲＝ハート）
