性能が飛躍的に向上しているドローンによるテロなどへの対策について、警察庁の有識者検討会が報告書をとりまとめました。

現在は、首相官邸や自衛隊施設、原発などの重要施設とその周囲、約300メートルの地域でドローンの飛行が原則禁止されていますが、海外では時速150キロで飛行するドローンも開発される中、周囲300メートルに入ってからでは対処するための時間的な猶予が足りないことが問題となっていました。

このため報告書では、危険に対処する時間的猶予を確保することとドローンの活用とのバランスを考慮したうえで、約1000メートルの地域を新たに飛行禁止とすべきと提言しています。

また現在は、周囲約300メートルの地域では違反者に対して飛行をやめるよう警察官が命令を出し、それでも従わない場合に検挙が可能となっていますが、最新のドローンは積載可能な重量も増え、施設の敷地内に入らなくても銃火器を積んで遠くから攻撃することが可能とみられるため、周辺地域でも命令なしで検挙できるようにすべきとしています。

ただ法定刑については敷地内で検挙するケースとは差をつけるべきだとしました。

さらに、警察官が原発の管理者に対し、ドローンが侵入してきた場合に必要な措置をとるよう命じることができると明文化すべきとしていて、これにより、管理者がより対処しやすくなるとみられています。

そして、引き続き警察庁が主催して関係する省庁間で最新ドローンへの対処を検討する場を設けていくべきと提言しています。

警察庁はこの報告書を受け、いわゆるドローン規制法の改正を視野に検討を進める方針です。