“しゃべり屋”古舘伊知郎（71）が、今月7日の東京・EXシアター六本木から「古舘伊知郎トーキングブルース 2025」をスタートさせた。来年1月からは福岡、名古屋、大阪、横浜と“しゃべりの巡礼”に出る。テーマは「2025（ニセンニジュウゴ）」。今年を2時間、ノンストップでしゃべりまくる。古舘に聞いてみた。【小谷野俊哉】

◇◇ ◇◇

1984年（昭59）にテレビ朝日を退社してフリーに。85年10月からフジテレビ系「夜のヒットスタジオ」の司会を90年（平）10月9月まで務めた。同番組のプロデューサーであり、ディレクターだった疋田拓氏が、今年10月に83歳で亡くなった。

「いやー、やっぱり鍛えてもらいましたからね。拓さんと『夜ヒット』やってる時は地獄の苦しみでしたね。“画面に映るタイムキーパー役”っていうところがあったんで、後に紅白の司会をやらせてもらう時に、それがすごく体内時計として生きてるんですけど。やっぱり苦しい思いをするってことが、一番いいことなんだなと思うんですね、今思って。その時はいやだなと。だって1秒、2秒巻く、巻かないですよ。最後の歌が入らなかったら、放送事故で大変なことになるっていう。毎週脅かされながら打ち合わせやって、本番をこなして行くんで」

「夜ヒット」の司会でコンビを組む相手は芳村真理、柴俊夫と相手が変わった。

「拓さんとやってる時は、相方は芳村真理さん。もう菩薩（ぼさつ）ですよ。僕なんか2時間の生放送で、曲が入らなくなるとか、フルバンドの三原綱木さんに『イントロ巻いてもらえますか』とか。上がうるさいんですよ、と。コマーシャル入れる前に処理して、インタビューが25秒、中森明菜ちゃん27秒になってるけど、多分18秒で仕上げなきゃいけないと思います。そうじゃないと曲が入らないから、ってやってて、真理さんが『伊知郎ちゃんダメよ、絶対大丈夫よ。これ2時間でしょ』『この番組、2時間ですよ、真理さん』『これ2時間過ぎたら終わるんだから』。2時間が過ぎたら終わるんだからって、ちょっと気持ちが楽になる。本当、御座主さまになって、僕を手のひらの上で転がして。それで、全部お願いしますって」

古舘が悪戦苦闘して番組を進行している横で、芳村は優雅な笑みを浮かべていた。

「自分はブランドものの洋服のファッションショーですから。『どうもーっ』ってね（笑い）。あとファッションの話をして『明菜ちゃん、頑張って』とかね。全部、おいしいんですよ。僕は全部言ったんですよ。ブルーハーツに『あのバカ野郎』とか。今、思うと地獄の苦しみでしたね。だって始まって、真理さんと階段を下りてきて『こんばんは』の『こ』で巻きが入るんですよ。しゃべってないんですよ。これで肩を回される。どうしていいか分からないっていう。拓さん亡くなった時は本当にしんみりしてもしょうがなかった。83歳だから悲しむよりも、あの当時を思い出した方がいいと思って。懐かしかったですよ」

ネットもAIもない時代。テレビがメディアの王様だった。

「あの当時は、もう今は考えられないですね。テレビが潤沢な予算を持ち、ちょっと異常な演出が行われていた時代。こっち側では、松田聖子が20頭のコウテイペンギンと共に、本天然氷屋さんから仕込んできた巨大な氷の中にいる。戻ったところでは、菊池桃子の菜の花畑のステージを、ものすごい動きでセットチェンジしながらスタンバイする。その間をインタビューしながら進行していくんです」

修羅場のような、生放送の現場を仕切っていた。

「一度、僕のマネジャーにサブのスタジオに入ってもらって、拓さんが司会の俺にどういうプレッシャーをかけてるのか聞いてもらった。『古舘のバカ、黙らせろ、死ね』と言ってた。これはね、悪口に加えて悪口なんですよ。だけど、後ろに大手プロダクションのマネジャーとかうるさい連中、いろんな権力側がいて、そこにチーフディレクター兼プロデューサーの俺（疋田）が、司会者（古舘）をこき下ろしながら徹底的に動かしてやってる。この激しい戦場を見よ、と。それでも、お前らプレッシャーかけて来るかって背中で演技してる。今思えば拓さんも演技してるし、俺は画面上で演技してるし、だからいい関係だったなと思って。『バカ、死ね、古舘』だもん（笑い）」

（続く）

▼「古舘伊知郎トーキングブルース『2025』」

26年1月18日 福岡・Zepp福岡

26年2月12日 愛知・Zepp名古屋

26年3月7日 大阪・Zeppなんば

26年3月20日 神奈川・Zepp横浜

◆古舘伊知郎（ふるたち・いちろう）1954年（昭29）12月7日、東京都生まれ。立大卒業後の77にテレビ朝日入社。同8月からプロレス中継を担当。84年6月退社、フリーとなり「古舘プロジェクト」設立。85〜90年（平2）フジテレビ系「夜のヒットスタジオDELUXE、SUPER」司会。89〜94年フジテレビ系「F1グランプリ実況中継」。94〜96年NHK「紅白歌合戦」司会。94〜05年日本テレビ系「おしゃれカンケイ」司会。04〜16年「報道ステーション」キャスター。現在、TBS系「ゴゴスマ」水曜日コメンテーターなど。血液型AB。