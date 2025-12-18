ロッテは18日、DeNAを自由契約になったアンドレ・ジャクソン投手の獲得を発表した。

ジャクソンは球団を通じて「私と家族にとって日本で過ごせる日々は、大きな恵みとなっています。これから千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています。リーグ優勝、そして日本一を勝ち取るために全力で貢献したいです。チームメイトやファンの皆さんとの絆を築いていけることにワクワクしています。Let’s go Marines！」とコメント。

サブロー監督は「日本では今年までの2年間で293イニング以上、投げるなど実績十分で年間を通してローテーションを支えるピッチャーとして期待をしています。空振りがとれる威力のあるストレートと多彩な変化球が武器でチェンジアップは変化も非常に大きく、さらにマリンの風を味方につければ、打たれることはなかなかないと思っています。ローテーションの軸となるような先発投手の獲得を目指していた中で、本当に頼もしい選手が加わってくれたと思っています」と期待を寄せた。

ジャクソンはDeNAでプレーした今季、25試合・150回2/3を投げ10勝7敗、防御率2.33の成績を残している。今季規定投球回に到達した種市篤暉、小島和哉とともに先発ローテーションの軸として期待される。