WBA世界バンタム級王座統一戦

ボクシングのWBA世界バンタム級王座統一戦12回戦が17日、東京・両国国技館で行われ、同級正規王者の堤聖也（角海老宝石）が暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）に2-1（117-111、115-113、112-116）の判定勝ち。団体内王座統一に成功した。戦績は29歳の堤が13勝（8KO）3分け、43歳のドネアが43勝（28KO）9敗。恐怖と期待が入り混じる中で、世界5階級制覇のレジェンドとの戦いを下し、次なる戦いを見据えた。

堤が王者の執念を見せた。立ち上がりから足を使って間合いを測り、隙を見てジャブを放った。2回はドネアの圧に押され、鋭いコンビネーションを浴びる。4回は堤が攻勢に転じ、ロープ際に追い込みラッシュ。会場を沸かせた。しかし、終盤に強烈な右アッパーを浴びて鼻をカット。膝からぐらつき、ダウン寸前となったがゴングに助けられた。

6回、会場に響き渡る「聖也」コールを背に反撃。強力な右ストレートで顔面を捉えた。続く7回、ドネアの右フックをかいくぐり攻め立てるも、隙がないドネアのカウンターを被弾。血で顔を赤く染めた。鬼気迫る表情を見せ、10回は再びコーナーに追い込み連打を浴びせ右フックを叩き込む。最終12回、2人はハグをしてラウンド開始。渾身の左フックでドネアをぐらつかせた。死闘は判定にもつれこみ、2-1で勝利。会場は歓声に包まれた。

「がんばれ俺って、何度も言い聞かせながら戦いました」

レジェンドとの死闘を終えた直後、リング上で本音をこぼした。強打を浴び、顔を腫らしても、自分を鼓舞しつづけることで均衡を保ち、そして上回った。振り返ってみれば、流血の試合が続く。「増田陸（帝拳）戦（23年8月、5試合前）からじゃないですかね。こんなに血まみれのイメージがついたのは」と自嘲気味に語るも、表情には覚悟がにじんでいた。

試合後の会見では「ハードパンチャーとは試合してきたから、今まで殴られてきた経験が生きたな」と回想。「毎日ちゃんと積み重ねてきたので、きつい時でも頑張って戦える」。一つひとつの傷と鍛錬が、折れない堤を作り上げていた。

万全にして臨んだ試合だった。両目に長く不調を抱え「2、3年前からずっと目が痛くて。その痛みをごまかしながら試合をしてきました」という状態でリングに立ち続けた。昨秋に手術を予定していたが、井上拓真（大橋）への挑戦が決まり、先送りに。さらに今年2月には比嘉大吾（志成）との初防衛戦も重なり、治療は後回しとなっていた。

比嘉戦後に手術を受け、角膜の傷を修復。回復まで半年かかる見込みだったが、わずか1週間ほどでトレーニングを再開した。「リングのライトや裸眼で外出することもつらかった」という症状は落ち着き、不安も解消していた。

「統一戦を差し置くぐらい…」 熱望する井岡戦

世界王座に君臨しても、堤は飾らない。

「ボクシング界はスター揃いだと思うけれど、そういう選手と比べて目立った強さはありません。一発で倒すパンチもないし、見栄えのいいスピードもありません。テクニックもディフェンスも大したものはないですけど、僕はそれでも積み重ねてきたもので世界で戦っています」

今回ドネアと対戦するにあたり「恐怖心がある」と口にした。ただ、その思いは今回に限った特別な感情ではないという。「いつも怖い」。何度も激戦を重ねてきたからこそ「自分の人生がどうなるのか」と、勝負の厳しさと現実を冷静に見つめている。

ドネアは世界5階級制覇王者のレジェンド。ビッグネームとの試合は自身を高ぶらせた。「僕がボクシングを始める前から、スター選手だった。ワクワクする」。恐怖と期待。その両方を受け止め、師事する石原雄太トレーナーのもと、厳しいトレーニングを積んだ。足の運びや頭の位置など、基本的なディフェンス面を繰り返して強化してきた。

バンタム級の王座を巡っては、WBCに井上拓真、WBOにクリスチャン・メディナ（メキシコ）、IBFにはホセ・サラス・レイジェス（メキシコ）がそれぞれ君臨している。今後の目標に他団体との統一を掲げる中で、大みそかにWBA同級挑戦者決定戦を行う井岡一翔（志成）に言及した。

「レジェンド」と敬意を表し「統一戦はやるべき仕事なんですけど、それを差し置くぐらいワクワクする対戦相手。学生の時からみていたチャンピオン。今日の試合と似た感じになるが、僕がチャンピオンとして戦えるなら、そんな機会ほかにない」と口にした。

歴戦の猛者ドネアを下し、井岡との対戦も熱望する堤。群雄割拠のバンタム級で重みを増し、新たな伝説を築きあげる。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）