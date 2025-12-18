大人の差し色は寒色よりこっち！【しまむら】ガバッと着て即こなれる♡「赤トップス」

冬コーデの垢抜けを狙うなら、差し色にパキっとした「赤」を取り入れてみて。アウターを羽織ったり、レイヤードしたりする時期だからこそ、さりげない差し色コーデが楽しめそうです。「赤」は寒色よりも肌映えしやすく、顔まわりを明るく華やかに見せる効果も。そこで今回は、おしゃれで遊び心のあるママコーデを提案する@aiii__13kさんが選んだ【しまむら】の「赤トップス」をご紹介。一点投入で即こなれ感がゲットできそうなアイテムを、さっそくチェック！

着るだけでおしゃれ見えする主役級トップス

【しまむら】「TAI*キリカエBIGPO」\1,419（税込）

切り替えデザインによって立体感が生まれて、オーバーサイズでものっぺりしにくい赤トップス。主役級の存在感と、おしゃれなこなれ感を両立できそうな一枚です。ゆるっとした肩のラインで自然と華奢見えも狙えそう。黒ボトムスを合わせると赤の存在感をうまく引き立てられて、冬のデイリーコーデをぐっと華やかにアップデートできるはず。

きれいめ派さんはカーディガンで赤に挑戦

【しまむら】「meg*スソリブキーNCD」\1,969（税込）

裾のリブが長めにデザインされたクルーネックカーディガン。深みのある赤は、顔まわりに血色感をプラスします。色の主張が強いアイテムだからこそ、潔くシンプルなワンツーに仕上げるのがこなれるポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。