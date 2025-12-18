修学旅行から帰ってきた息子さんとの再会に、警戒気味だった猫ちゃんが抱っこされて…？ふたりの尊すぎる再会風景に感動すると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7.9万再生を突破し、「ぶんちゃんも、しもべくんもうれしそう」「今日からまた2人一緒だね♡」といった声があがりました。

【動画：数日ぶりに帰ってきた男の子→家で待っていた猫のリアクションが…『再会の瞬間』が素敵すぎる】

ブンちゃんとしもべくん♪

TikTokアカウント「@bun14630」に投稿されたのは、白黒ハチワレの「BUN（ブン）」ちゃんと、修学旅行から帰ってきた小学生の息子さんの、再会の様子をおさめた動画です。

ブンちゃんはお散歩が大好きで、通称「しもべ」くんと呼ばれる息子さんと、よくゲームをして遊んでいるのだそう。実はブンちゃんは、しもべくんが生まれてから今まで離れたことがなかったそうで、今回の修学旅行がふたりにとって初めてのお別れだったといいます。

感動の再会！

そして迎えた帰宅の日。リビングにいたブンちゃんは、しもべくんが入ってくるとすぐに顔を出したそう。そして差し出された指の匂いを一生懸命嗅いで、本当にしもべくんなのかを確かめていたといいます。

その直後、しもべくんに抱き上げられると、まるでハグをするかのように両前足を首に回したブンちゃん。しもべくんの顔の上に自分の顔を乗せ、撫でられながら気持ちよさそうに目を細める姿は、ようやく会えた弟の存在を噛み締めているようにも見え、見ているだけでほっこりします。

ほっこりするふたりの関係性♡

ブンちゃんと感動の再会を果たしたしもべくんは、なんとブンちゃんにもお土産を買ってきてくれたのだそう。お気に入りのおもちゃであるメンダコのぬいぐるみを、大小1つずつくれたことで、ブンちゃんのメンダココレクションは合計3つに。

大好きなしもべくんと再会できて幸せそうなブンちゃんと、しもべくんの優しさが尊くて、ふたりの関係に胸が温かくなります。

ブンちゃんとしもべくんの心温まる再会に、動画の視聴者からは「しもべ優しいんでしょ？♡良かったね猫さん」「修学旅行で猫ちゃんへのお土産も買ってくるの優しい！」「しもべ抱っこ、かわえ～～♡」「ブンちゃんへのお土産、にゃいすセレクト！」「ブンちゃんの安心して抱かれる表情が可愛すぎる♡今日からまた2人一緒だね♡」「ぶんちゃんずっと捜していたね。やっと遊んでもらえるね♡」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@bun14630」では、お散歩大好きなブンちゃんと優しい弟のしもべくんの、まるで人間の兄弟のように遊んでいる姿や、ほっこりする日常の様子を動画で楽しむことができます。

写真・動画提供： TikTokアカウント「@bun14630」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。