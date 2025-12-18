日本維新の会の吉村洋文代表が１８日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）にスタジオ生出演した。

番組では維新の会が、連立の絶対条件としていた衆議院の「議員定数削減法案」が臨時国会で自民党と共同提出したが会期末の１６日に年内の成立を断念し、来年の通常国会で成立を目指す考えで高市早苗首相（自民党総裁）と合意し笑顔で握手を交わしたことを報じた。

番組では、見送られたことを受け１６日に吉村氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでの生配信で野党へ「腹立つ」と発言。さらに定数削減法案が「自民と維新に有利な案だとか…また、どうしようもないさ、コメンテーターがさ、維新有利になるためにやってたんでしょ？みたいな…そんなしょうもない理由で俺ら定数削減言ってないし、今までもやってきてないわ」などと怒ったことを紹介。メディアの報道内容にも「大手メディアも定数削減反対みたいに言っているけど」などと発言したことも伝えた。

木曜スペシャルキャスターで元自民党衆院議員の杉村太蔵は、吉村氏へ「僕は聞きたいのは」とし「与党の代表として議員定数削減、一生懸命やられたのはよく分かります」とした上で「じゃあ、立憲民主党の野田代表、国民民主の玉木さん、公明党の斉藤代表、またはこの間、国会議員７００人近くいる…この議員と代表としてどのくらい議論を重ねられました？直接、説得されました？」と質問した。

これに吉村氏は「直接というのは…やっているわけではありませんが」と述べた。この発言を受け杉村は「本当、申し訳ない」と前置きし「国会で多数を形成しようと持ったら、いくらＹｏｕＴｕｂｅで『腹立つ、腹立つ』１０回言っても、いくらコメンテーターを批判しても、やっぱり国会は合意形成の場ですから、党の代表としてこれが必要なんだ、ということを１人１人説得する作業をやらないで『腹立つ、腹立つ』言ってもしょうがないんじゃないか？と」と力説し「だから、僕は前から言っているように大阪府知事が与党代表を兼任するっていうのは現実的ではない」と断じた。

続けて、議員定数削減法案が今国会で成立しなかったのは「吉村代表の責任もあるというのが僕の考えなんです。やりたかったら国政に行くしかないんですよ、というのが僕の考えです」と迫った。これに吉村氏は「成立しなかった結果に対しては僕自身の力不足もあるでしょう」と述べ、野党との協議は「オープンでやっていくことが重要」などと述べた。

この議論を受け、スタジオでは視聴者からも「国政に戻らないんですか？」との質問を紹介。吉村氏は大阪府知事の任期が１年３か月あるとし「任期、職務をまっとうすることが当然のことだと思っています」などと述べ、「その後、どうするか？は決めているわけではありませんがそういう声が多くあるとうのは確かに受けます」と述べた。