元乃木坂46の北野日奈子（29）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。近況をつづった。

「最近、自分はどう在りたいのか考えることがあります」と書き出すすと、「嘘がなく、真っ直ぐに正直に生きていたいと思うけれどそれはもしかしたら自分のことしか考えていないのかもしれないと恐怖感や不安感に駆られることがあります 自分って自己中心的だなぁと」と内省した。

さらに「思いを正直に言ってもいい範囲と言ってはいけない範囲がきっとあって その区別はなんとなくつくけれどその間にある言ってもいいかもしれない、言わない方がいいかもしれないの部分に触れることがあって、そんな時でもまずは素直にが先走ってしまうのだけれど その間もぜんぶ上手く対応できることが大人なのかもしれないですね」「みんなの正解を引くことは難しくてそしたらせめて多数派の意見をって思うとそれは違う気がして少数派を肯定したくなるけれどそれも違う気がして結局じぶんの中にある正解を見つけて大事にしないといけないのにじぶんはじぶんって強く立っていないといけないのに怖がりが大きく出てきて臆病になって思うようにやってみたらと背中を押してもらうと天邪鬼が邪魔をして、私のことなんて私でしか解決できないと塞ぎ込むスーパー面倒なおとなになりました笑笑」と自虐した。

「いつの時代もその時の私や周りの大事な人たちが大事にしてる思いや願いを大切にできるような人でありたいです とりあえずわんこたちが今日もかわいすぎて助かっています。いつもいつでも私の言葉や想いがなんの色眼鏡で見られることがなく真っ直ぐに届けばいいなって思ってる まっすぐがなにかも分からないけれど、紅葉をきれいだと思えるようになったのは大人ですねさて、今日も日本酒を嗜みたいと思います」とつづった。

「紅葉イルミネーションで光り輝いていた光を掴もうとしたらわたしのサイリウムカラーになってた 黄緑色とピンク色今では後輩のいろちゃんが大事にしてくれて嬉しいです」と記し、乃木坂46の奥田いろは（20）のメンバーカラーに触れ、紅葉狩りを楽しむ様子をアップした。

フォロワーからは「日奈子ちゃんはどんどん自分を出し切っていいんだよっ！」「ここまで真剣に深く自分の内面と向き合っている北野さんの姿は、十分すぎるほど大人」「ピンクと黄緑を日奈子ちゃんが今でも大切にしてるのうれしい」「ステキな文章をありがとう」「同じような悩みを発信してくれるのはとてもうれしいです。ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。