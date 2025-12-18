TBSの赤荻歩アナウンサー（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。第21回好きなアナウンサーランキングでの2位入賞に感謝した。

「改めまして この度は2位という評価をいただきありがとうございました 大変光栄であり、大変恐縮しております これは番組をご覧になった皆様に楽しんでいただけたことが全てだと思っております スタッフは数々のシミュレーションを行い、各々がすべきことに真摯に向き合っておりますそして出演者の皆さんの面白さだけではなく温かな空気感が伝わるといいなぁ、と考えておりますこれからも出演者の皆さんやスタッフ、そして、視聴者の皆様に支えられながら日々丁寧に取り組んでまいります。引き続きよろしくお願いいたします！」と記し、「ラヴィット！」メンバーとのオフショットを掲載。

さらに「家族と一緒に放送を振り返り、子供たちも歓喜しておりました そしてすぐにメッセージや絵を描いてくれ子供たちからの銀メダルをもらいました 家族の支えにも感謝しています いつもありがとう！！！」と家族が描く絵の写真も披露した。

フォロワーからは「お子さまたちの愛を感じます」「スタッフさんの胴上げがよかった」「誕生日の回にも感じましたが、周りに愛される人なのだろうと思います」「個人的には熊崎アナにもランクインしてほしい」などのコメントが寄せられている。