元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が17日、自身のインスタグラムを更新。育児の悩みをつづった。

丸山は「トイトレ? なのかな。ママの後にくっついてきておしっこするよと、ハシゴ出して自分でつけて座りました。ただこれってズボンオムツ履いてるけど思い切りパンツにするべきなの!?」とつづり、便座に座る長女の姿を投稿した。

続けて「たぶん休みの日は頻繁にトイレ連れて行けるけど、今はお仕事帯同も多いしやはりパンツのみだと恐怖 なかなかこちらが始められなくって」と心境を明かし「保育園行く前にはとは思いながらも、トイレに連れて行く人が変わるとどうなんだろうとかも考えちゃうし、踏み出せない．ただもう話すことがわかってきてるから、ママがまずトイレの時は一緒に行く!?から始めようかな。。。みなさん、応援よろしくおねがいします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「ほんとその子それぞれだから正解はないと思います」「時間を決めてその時間だけ座ってみるのはどうでしょう?」「人に任せております…笑 一緒に頑張りましょー」とさまざまな声が寄せられている。