サッカー元日本代表MF三竿健斗（29＝鹿島）の妻で、第2子妊娠中の元日本テレビでフリーアナウンサーの後藤晴菜（35）が17日、自身のインスタグラムを更新した。

今月7日、第2子妊娠を発表した後藤アナ。「すっかり雪景色の中禅寺湖 娘がちゃんと雪に触れるのは初めてだったかも」と日光への家族旅行を報告。「オフに入ったらやりたかったこと、産前に片付けておきたいことをゆっくりと進めている毎日です」と3歳の愛娘とのツーショットなどと披露した。

「ご質問の多かった私のダウンは（ちなみに娘も）今季の @uniqlo_jp Lサイズを着ています。本当に暖かくて冬のサッカー観戦にぴったりでございます」と全身白のコーデを披露。「オールホワイトコーディネートに合わせたくて新調したもこもこbagは @polene_paris です」と記した。

この投稿に、フジテレビの三上真奈アナウンサーが「かわいすぎる」と反応。ファンからも「かわいい」などのコメントが寄せられている。

後藤は2021年に三竿と結婚。翌22年に第一子となる女児を出産し、育休を取得した。23年は三竿の海外移籍に伴いポルトガルへ移住。夏には三竿の移籍でベルギーへと移り住んだが、24年の7月、三竿の鹿島復帰を受けて帰国した。