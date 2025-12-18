TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が17日、放送された。お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮する「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編で奮闘した。

津田は謎解きの舞台である群馬県館林市で1泊することに。布団で寝ている津田のそばに女性の幽霊が登場。津田はすぐに幽霊の存在を視認した。

幽霊は津田の布団に入り込み「旦那様、何ゆえ私を残し…先立たれてしまったんですか」などと言って布団の中で肌を露出。津田は「何？どしたん？」「めっちゃスケベやん」「ええの？」「えー脱いでるやん」「えーおっぱい！」などと興奮し「え、ありがとう！」と感謝した。

津田の露骨なリアクションに対し、X（旧ツイッター）では「名探偵津田みてたけどエッチな幽霊まじでめちゃくちゃ笑ってしまった」「名探偵津田、おっぱい見せつけ幽霊が、100年前？の誰なのかってことか。誰？山田家の誰？使用人の権蔵のマッマ？」「名探偵津田で幽霊と犬のくだりは必ず伏線になってるはず」「津田さん、幽霊相手に本気でスケベ発動しててワロタ 名探偵の貫禄どこいったんw」などと書き込まれていた。

幽霊の正体はセクシー女優の矢埜愛茉（やの・えま）だった。自身のXを通じ「『名探偵津田』第4弾 幽霊役で出演させていただきました！！ 来週も楽しみだ…！！」とつづり、幽霊の格好をした写真を公開した。

矢野は元グラビアアイドルで昨年1月にセクシー女優への転身を発表。自身で前田美里から矢埜愛茉への改名を発表。現在はフリーランスで活動中。