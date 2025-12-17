12月16日、後藤真希がInstagramを更新した。

【写真】ほっそりウエスト＆美脚際立つ衣装姿の自撮りSHOTも公開

後藤は、自身のInstagramアカウントにて、「CYL2025 AFTER SESSIONイベントありがとうございました」「#まきふく」というコメントとハッシュタグと共に、ショート丈の赤いトップスにショートパンツを合わせ、ロングコートを重ねた衣装ショットを公開。ほっそりとしたウエストや美脚を披露している。

この投稿に対し、ファンからは、「ビジュえぐい！！」「似合ってます」「可愛すぎる」「むっちゃ綺麗」「いつもオシャレ」「なんでも着こなしちゃう」といった絶賛の声が寄せられていた。

1999年にモーニング娘。3期メンバーとしてデビューして人気を博し、2001年には『愛のバカやろう』でソロデビューも果たした後藤。その美しいボディも注目を集めており、12月25日には大きな話題を呼んだ写真集「flos」の未公開アザーカットを収録した電子版限定写真集が発売予定だ。

画像出典：後藤真希オフィシャルInstagramより