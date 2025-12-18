台湾でも「一番訪れたい都市」

LCC（格安航空会社）のジェットスター・ジャパンは2025年12月18日、新たな国際路線となる「成田〜高雄線」を開設しました。高雄は、同社にとって初就航となる都市であり、成田と高雄を直行便で結ぶ国内航空会社は、現時点ではジェットスター・ジャパンのみとなります。また、同社にとっては約8年4か月ぶりの新規国際線開設となりました。

【写真】えっ…これが「JJP約8年4か月ぶりの新規国際線」始まりの日の様子です

使用機材はエアバス「A320」で、運航は週7往復です。運賃は片道1万2590円から設定されています。

高雄は台湾南部に位置する人口約270万人規模の港湾都市です。近年は、歴史的建造物と現代的な街並みが共存する都市景観に加え、多様な観光資源を背景に、観光地として注目を集めています。

ジェットスター・ジャパンの阿部貴博会長は、高雄就航の理由について次のように話します。

「私どもが調査したところ、高雄は自然と文化が融合しており、絶景と呼べるスポットも数多くあります。これらは日本人のお客様にとっても『ぜひ訪れてみたい』と感じていただける要素だと思います。実は高雄は、台湾の方々が『最も訪れたい都市』として2年連続で選ばれているそうです。台湾の人々が行きたいと考える都市であれば、日本のお客様にとっても十分に魅力があるのではないかと考えました」

また、成田と高雄それぞれの出発・到着時間も、この路線の強みだといいます。

「成田を午前9時25分に出発し、現地時間の午後1時に到着します。帰りは夕方の時間帯に高雄を出発するダイヤで、日本のお客様にとって非常に使いやすく、現地での滞在時間を有効に活用できると考えています。高雄線は後発での参入ですが、ダイヤ面では優位性があり、ご利用いただきやすい時間帯になっています。ぜひ多くの方に知っていただき、この路線をご利用いただければと思います」（阿部会長）

※ ※ ※

初便となったGK17便は、ほぼ満席での運航となりました。出発前には記念イベントが実施され、搭乗客にはジェットスター・ジャパンおよび台湾観光庁から記念品が配布されるなど、就航を祝う催しが行われました。