【Full Stride】 2026年第1四半期 配信予定 価格：未定

Blue Bulletは、現在開発中のPC/PS5用ジョッキーレーシングゲーム「Full Stride（フルストライド）」のSteamストアページを公開し、ウィッシュリストへの登録受付を開始した。

「Full Stride」は、騎手視点と操作要素を特徴とするジョッキーレーシングゲーム。スピードやスタミナ、位置取りなどを管理し、3Dで再現された競馬場でレースに挑んでいく。「スタート前の緊張感」や「道中のポジション争い」、「仕掛けのタイミング」、「直線での追い比べ」などを通じて、レースの醍醐味を存分に味わえる。

Steamストアページ公開の発表にあわせて、最新プロモーションビデオ（PV）を公開。本作の完成に向けた開発支援プラットフォーム「Patreon」での支援受付も開始された。

今回公開されたトレーラーでは、本作最大の特徴である「リアルなレースシーン」が収録されている。ゲートが開く瞬間の緊張から、最終コーナーでの激しい位置取り、そして直線の攻防まで、まるで実際にレースに乗っているかのような様子を確認することができる。

Patreon開設について

【Full Stride (フルストライド) 1st Trailer】

「Full Stride」はこれまで自己資金を中心に開発を進めてきたが、Unreal Engine 5への挑戦やマルチプレイ対応、そして妥協なきクオリティの追求により、開発期間・資金ともに想定以上のリソースが必要な状況となった。

開発継続のため、パブリッシャーや投資家からの支援を受ける選択肢もあった。しかし、開発チームは「応援してくれる皆様の声を直接ゲームに反映できる現在の環境こそが、『Full Stride』にとってベストである」と確信。プレーヤーと共に歩む「インディーゲームならではの強み」を維持して完成を目指すため、Patreonを通じた開発支援を受けるという決断をしたという。

【Patreonでの主なリターン】

Discord先行招待：開発に関する情報を共有するDiscordへ招待

開発日誌の閲覧：制作の裏側や技術的なこだわりを公開

先行テストプレイ：リリース前のビルドをいち早く体験

クレジット掲載：ゲーム内に支援者の名前を刻む

プロトタイプ版の配布：以前製作したプロトタイプ版のビルドを配布

スプレッドシートの先行公開：エディットで利用するスプレッドシートを先行公開

□Patreonページ

【開発者コメント】

「Full Stride（フルストライド）」で目指しているのは、ゲームの枠を超えた「本物の体験」です。騎手が見ている景色、感じているプレッシャーをそのままプレーヤーの皆様に届けたい一心で開発を続けています。Steamウィッシュリストへの登録、そしてPatreonでのご支援は、開発における大きな原動力となります。ぜひ、応援をよろしくお願いいたします。