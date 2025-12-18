ゴンチャの初茶登場！新年を祝う限定ドリンク「もちmochi抹茶」

2025年12月26日（金）、ゴンチャから新年にぴったりな限定ドリンク「もちmochi抹茶」が登場！国産抹茶を使用した、コク深い抹茶ミルクティーに、もちもちの「おもちパール」とフワフワのミルクフォームをトッピングしたこの一杯。紅白の色合いが新年の縁起を担い、見た目にも楽しめます。さらに、抹茶フィナンシェもセットで登場！素敵な一年の始まりをゴンチャで迎えてみませんか？

新年にぴったり！「もちmochi抹茶」の魅力

もちmochi抹茶 ミルクティー

もちmochi抹茶 ほっとミルクティー

もちmochi抹茶 ミルクティー（ICED/M）：670円（税込）/もちmochi抹茶 ほっとミルクティー（HOT/S）：670円（税込）

ゴンチャの新作「もちmochi抹茶」は、国産抹茶を100%使用した本格抹茶ミルクティーがベース。

そこに、やわらかな食感の「おもちパール」とフワフワのミルクフォームをトッピングし、紅白の色合いで新年気分を盛り上げます。

アイスとホットが選べるので、シーンに合わせて楽しめます。抹茶好きにはたまらない、濃厚でクリーミーなデザートティーです♪

ヴィタメール冬限定ケーキ、チョコレートの豊かな味わいで贅沢なひとときを

とろける食感！「おもちパール」の秘密

「おもちパール」は、ピンク色に仕上げたもちもちのパールで、ドリンクに入れると、ほんのり甘く、ふわっと広がる味わいが楽しめます。

ホットドリンクにトッピングすると、さらにとろけるような食感が堪能でき、飲むたびに幸せな気分に。

色も華やかで、見た目にも楽しめる新年にぴったりなトッピングです♡ ぜひ、アイスでもホットでもその食感を楽しんでください！

抹茶フィナンシェも登場！新年のティータイムに

価格：220円（税込）

今年は「もちmochi抹茶」にぴったりな抹茶フィナンシェも登場。じゅわっと広がる抹茶のコクと、あずきのやさしい甘みが絶妙なバランス。

しっとりとしたフィナンシェは、ティータイムのお供にぴったり。さらに「もちmochi抹茶」とセットで購入すると20円引きというお得な特典も！

新年のお祝いには、ぜひセットで楽しんで♪

セット購入特典：20円引き（「もちmochi抹茶」とセット購入）

新年を素敵に迎えるために！ゴンチャの限定ドリンクでハッピーなスタート♪

ゴンチャの「もちmochi抹茶」と一緒に、新しい年を幸せな気分で迎えましょう♡本格的な抹茶ともちもちの「おもちパール」の組み合わせは、見た目も味も大満足！

さらに抹茶フィナンシェをセットで楽しめば、ティータイムがより一層特別に。2025年12月26日（金）から販売開始なので、早速チェックして、お得に新年を祝いましょう♪