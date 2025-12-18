2025年に結婚を発表した「お似合いだと思う夫婦」ランキング！ 2位は「柄本時生×さとうほなみ」夫婦、1位は？
All About ニュース編集部は、2025年11月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年に結婚を発表した有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、2025年に結婚を発表した「お似合いだと思う夫婦」ランキングを発表します。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：柄本時生（俳優）×さとうほなみ（俳優）／45票
俳優の柄本時生さんと同じく俳優のさとうほなみさんは、11月13日にそれぞれのInstagramに連名でメッセージを載せて結婚を発表しました。
回答者からは、「お互いを尊重しあっていそうだから」（30代女性／埼玉県）、「空気感が似ているので、絵になるぐらいお似合い」（30代女性／広島県）、「本物思考のカップルでいいなと思う」（40代女性／兵庫県）、「2人とも個性的で仕事に対する姿勢が似ている」（40代女性／福島県）などの声がありました。
1位：カズレーザー（メイプル超合金）×二階堂ふみ（俳優）／99票
8月10日に電撃的に結婚を発表した、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんと俳優・二階堂ふみさん。二階堂さんは9年ほど前のテレビ番組で、“好きな男性のタイプ”にカズレーザーさんを挙げ、ファンを公言していることでも知られています。
結婚発表の日に公式SNSなどに投稿された2人連名の報告文にも「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので」とつづられているように、個性的で多才、年の差11歳の異色夫婦として注目を集めています。
回答者からは、「一癖二癖あるクセ者同士の結婚で、意外な人同士が結婚したな。とは思いましたが。お似合いです」（50代男性／大阪府）、「お互いを尊重してるのに仲良い感じが素敵」（50代女性／栃木県）、「お互いに負けん気が強くぶつかり合うことができるので、本音で対談しともに生きていけると思ったから」（30代女性／大阪府）、「お互いのことを尊重し適度な距離感でお付き合いをしていそうだから」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
