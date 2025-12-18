長期休みに行きたい「滋賀県の穴場秘境」ランキング！ 2位「八ツ淵の滝」、1位は？ 【2025年調査】
新年を迎え、これからの一年をどう過ごすか思いを馳せるこの季節。人混みを避け、静かに自分と向き合える非日常的な空間は、新しいスタートを切るための英気を養うのに最適です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたい「滋賀県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：八ツ淵の滝／59票高島市に位置する八ツ淵の滝は、鴨川源流に点在する8つの滝の総称です。滝の名前の通り、連続する美しい滝や淵が訪れる人々を魅了します。滝周辺は本格的な沢登りのコースであり、秘境感とスリルを求めるハイカーに人気。夏は涼しく、新緑や紅葉の時期も美しいため、長期休みを利用して自然を満喫したい人に選ばれました。
※2025年12月現在、岩場が崩落し、コースの多くが通行止めとなっています。訪問の際は公式HPなどをご確認ください。
回答者からは「山深い場所にある連続した滝で、秘境という言葉がぴったりだと感じた。簡単には行けなさそうな場所だからこそ、長期休みに時間をかけて挑戦してみたいと思ったから」（30代女性／秋田県）、「滝や清流の美しさに惹かれました。自然の中でのんびり過ごすのが好きです」（30代男性／東京都）、「深い森に点在する滝を巡る探勝路が美しく、秘境感と爽やかさが両立しているから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：マキノ高原メタセコイア並木／72票高島市にあるマキノ高原メタセコイア並木は、全長約2.4kmにわたって約500本のメタセコイアが植えられた壮大な景観が魅力です。円錐形の雄大な樹形を持つ並木道は、季節ごとにその表情を変えることで知られています。特に新緑の季節、そして晩秋から冬にかけての紅葉や雪化粧の時期は息をのむ美しさ。並木道自体は有名ですが、その周辺に広がるマキノ高原一帯は自然豊かな穴場的な雰囲気を持ち、ドライブや写真撮影、散策を楽しむ観光客に人気のスポットとして選ばれました。
回答者からは「広い空と一直線に伸びる道の開放感は特別だと感じるからです」（20代女性／大阪府）、「2.4km続く壮大な並木道。四季折々の景色が美しく、ドライブや写真撮影に最適で心が晴れる」（30代男性／滋賀県）、「真っ直ぐに連なる並木のしたをバイクでゆったりと走りたい」（60代男性／宮城県）、「休みにのんびりと散歩して過ごしてみたいところ」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)