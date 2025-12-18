この先一週間、北海道や東北、北陸、関東を中心に、気圧変化による影響度が大きくなりそう。気圧のアップダウンに敏感な方は、めまいや頭痛などに注意が必要です。

今日18日は、高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で気圧が上昇。仙台と名古屋をはじめ、東北と東海で影響度が大きくなるでしょう。

明日19日から20日は、この高気圧が東へ離れるため、全国的に気圧が下降。北海道や関東で影響度が大きくなりそうです。

21日から22日は、低気圧や前線が日本付近を通過したあと、高気圧が張り出してきます。気圧が下降から上昇に転じる所がほとんどで、中でも北海道や東北、北陸、関東にかけて、影響度が大きくなるでしょう。

23日から24日は再び高気圧が離れて、低気圧や前線が近づきます。全国的に気圧が下降して、北海道から関東、そして九州で影響度が大きくなる予想です。





全国的に、短い周期で気圧が変化します。めまいや、首・肩のこり、頭痛、全身倦怠感、関節痛、低血圧など、注意が必要です。また、21日から22日頃を中心に、気温の変動も大きくなるでしょう。体調を崩さないよう、くれぐれもお気を付けください。

気圧変化で影響が出る前に

気圧の変化で影響が出る前に、以下のような対策を心掛けましょう。



・早寝、早起きをするなど、規則正しい生活を。

・食事はしっかりと、栄養のある消化に良い物を。アルコールは控えめに。

・ハードスケジュールにしないよう、ゆとりを持った計画を。

・気圧予報をチェックする習慣を。



なお、症状が出てしまった場合、耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチ、背中のストレッチ、軽い運動などが効果的で、耳や首、肩を温めるのも有効です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生