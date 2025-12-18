ドル円理論価格 1ドル＝154.47円（前日比+0.10円） ドル円理論価格 1ドル＝154.47円（前日比+0.10円）

ドル円理論価格 1ドル＝154.47円（前日比+0.10円）



割高ゾーン：155.06より上

現値：155.52

割安ゾーン：153.87より下



過去5営業日の理論価格

2025/12/17 154.36

2025/12/16 153.26

2025/12/15 152.85

2025/12/12 154.20

2025/12/11 153.87



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

