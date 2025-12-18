プロボクシング前東洋太平洋フェザー級王者でWBAスーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）が27日にサウジアラビア・リヤドで予定されている試合を眼窩（がんか）底骨折のため欠場すると17日（日本時間18日）、米老舗専門誌「ザ・リング」が報じた。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らが出場する興行「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」でWBA同級正規王者ジェームス・ディケンズ（34＝英国）に挑戦予定だった。正規王者だったラモント・ローチ（30＝米国）が今月6日にWBC世界スーパーライト級暫定王者イサック・クルス（28＝メキシコ）に挑戦したことで王座をはく奪され、ディケンズが正規王者に昇格。堤にとっては9戦目で初の世界挑戦となるはずだったが、思わぬアクシデントに見舞われた。

堤は11月の発表会見で「自分はもう世界を獲れると思っていて、このタイミングで組んでいただいた」とコメント。ともに米リング誌とアンバサダー契約を結び、同興行に出場する3戦全勝2KOの弟・堤麗斗（23＝志成）と米ラスベガスで最終調整を行っていた。