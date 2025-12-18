１８日の東京株式市場で日経平均株価は前営業日比４５３円安の４万９０５８円と反落して始まった。その後、４万９０００円を下回った。



１７日の米株式市場では、ＮＹダウは２２８ドル安と４日続落。ナスダック総合株価指数は大幅反落し、下落率は１．８％に上った。オラクル＜ORCL＞のＡＩデータセンターの建設計画を巡り、一部投資会社が出資交渉から撤退したと伝わり、オラクルの株価が急落。ＡＩ関連株への売り圧力が高まり、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は３％を超す下げとなった。朝方の東京市場では米国市場の流れを受けて投資家のリスク許容度が下向き、ハイテク関連株への売りが膨らんでいる。ソフトバンクグループ<9984.T>はウリ気配スタートとなった。



出所：MINKABU PRESS