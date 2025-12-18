前田大然の今季リーグ6点目で先制も逆転負け…セルティック、新監督就任から公式戦4連敗
[12.17 スコットランド・プレミアリーグ第11節 ダンディー・U 2-1 セルティック]
セルティックの日本代表FW前田大然が17日、スコットランド・プレミアリーグ第11節ダンディー・ユナイテッド戦(●1-2)で今季6点目を挙げた。
6位ダンディー・Uのホームに乗り込んだ2位セルティック。前半13分、カウンターから左サイドの前田がパスを受けると、中へ行くと見せかけて切り返し、DFを振り切る。スピードに乗ったままペナルティエリア左から左足でシュートを突き刺し、先制弾を奪った。
前田はリーグ戦2試合ぶりとなる今季6ゴール目を記録。公式戦では7得点目となった。
しかし、セルティック後半13分、同17分と連続で失点を喫し、1-2で逆転負け。リーグ戦2連敗となり、公式戦の連敗も4に伸びた。ウィルフリード・ナンシー新監督の就任から勝利がなく、消化試合が1つ多い首位ハーツとの差は6ポイントのままとなっている。
チーム唯一のゴールを決めた前田はフル出場。ともにスタメン出場したMF旗手怜央は後半20分までプレーし、ベンチスタートのFW山田新は入れ替わる形で後半20分から途中出場した。
セルティックの日本代表FW前田大然が17日、スコットランド・プレミアリーグ第11節ダンディー・ユナイテッド戦(●1-2)で今季6点目を挙げた。
6位ダンディー・Uのホームに乗り込んだ2位セルティック。前半13分、カウンターから左サイドの前田がパスを受けると、中へ行くと見せかけて切り返し、DFを振り切る。スピードに乗ったままペナルティエリア左から左足でシュートを突き刺し、先制弾を奪った。
しかし、セルティック後半13分、同17分と連続で失点を喫し、1-2で逆転負け。リーグ戦2連敗となり、公式戦の連敗も4に伸びた。ウィルフリード・ナンシー新監督の就任から勝利がなく、消化試合が1つ多い首位ハーツとの差は6ポイントのままとなっている。
チーム唯一のゴールを決めた前田はフル出場。ともにスタメン出場したMF旗手怜央は後半20分までプレーし、ベンチスタートのFW山田新は入れ替わる形で後半20分から途中出場した。
先制ゴールを決めて雄叫びを上げるFW前田大然