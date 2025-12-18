ETF売買動向＝18日寄り付き、日経レバの売買代金は219億円と低調 ETF売買動向＝18日寄り付き、日経レバの売買代金は219億円と低調

18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比27.2％増の584億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.8％増の426億円となっている。



個別ではステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> など11銘柄が新高値。ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.64％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.41％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.09％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は3.55％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.44％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は3.33％安と大幅に下落している。



日経平均株価が621円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金219億5800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均248億1600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が48億4300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が46億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が37億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が17億1900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億9300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

