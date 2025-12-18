¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö°¡´õÎ®¿·¤·¤¤Æé¥ì¥·¥Ô¡×
º¬ºÚ¤È¤í¤È¤í¤ß¤¾¤ìÆé
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡ËÂçº¬¡§2/3ËÜ¤ì¤ó¤³¤ó¡§2Àá¤´¤Ü¤¦¡§1/2ËÜ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡§3³ôÆÚ¥Ð¥éÆù¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë¡§250g¿å¡§800ml·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡§¾®¤µ¤¸1¤´¤ÞÌý¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÂçº¬1/3ËÜÊ¬¡¦¤ì¤ó¤³¤ó1ÀáÊ¬¡¦¤´¤Ü¤¦¡§ÍðÀÚ¤ê¡¿¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡§È¾Ê¬¤Ë¡Ë2»Ä¤ê¤ÎÂçº¬¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢¤ª¤í¤·¤¿Âçº¬¤Ïºñ¤Ã¤Æ½Á¤È¤ª¤í¤·¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¯¡£3Æé¤Ë¿å¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤Î½Á¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¡¤ÇÀÚ¤Ã¤¿Âçº¬¡¦¤ì¤ó¤³¤ó¡¦¤´¤Ü¤¦¤ò²Ã¤¨¤ë¡£4¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£5¤ª¤í¤·¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¡¦Âçº¬¤ª¤í¤·¡¦ÆÚ¥Ð¥éÆù¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤È¤Þ¤ï¤·¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È±ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¤´¤Ü¤¦¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥óßÖ¤á
ºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë¤ì¤ó¤³¤ó¡§1/2Àá¡Ê80g¡Ë¤´¤Ü¤¦¡§1/3ËÜ¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡§Âç¤µ¤¸2¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1¼ò¡§Âç¤µ¤¸2¤ß¤ê¤ó¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤ì¤ó¤³¤ó¡§È¾·îÀÚ¤ê/¤´¤Ü¤¦¡§¼Ð¤áÀÚ¤ê¡Ë2¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¼ò¡¦¤ß¤ê¤ó¤ò¥Ü¥¦¥ë¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¡¤òÃæ²Ð¤Ç¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£4£¤Ë¢¤ò²Ã¤¨¡¢¤«¤é¤á¤ë¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
ÆÚÆù¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¥¥à¥ÁßÖ¤á
ºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡ËÆÚ¤³¤ÞÆù¡§100g¤ì¤ó¤³¤ó¡§1/2Àá¡Ê80g¡ËÇòºÚ¥¥à¥Á¡§70g¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1Çò¤À¤·¡§¾®¤µ¤¸1¼ò¡§Âç¤µ¤¸1·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡§¾®¤µ¤¸1¥¥à¥Á¤Î¤â¤È¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1¤ì¤ó¤³¤ó¤òÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£2Çò¤À¤·¡¦¼ò¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡¦¥¥à¥Á¤Î¤â¤È¤ò¥Ü¥¦¥ë¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¡¢²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¹á¤ê¤¬½Ð¤¿¤éÆÚÆù¡¦ÀÚ¤Ã¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£4¤ì¤ó¤³¤ó¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¢¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Ã´¡¹Æé
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¤Ê¤¹¡§2ËÜÇòºÚ¡§1/8³ôÄ¹¤Í¤®¡§1ËÜ¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¡§300g¤´¤ÞÌý¡§¾®¤µ¤¸1¤ß¤ê¤ó¡§Âç¤µ¤¸1¤È1/2¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸4Æ¦ÈÄ¾ß¥È¥¦¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ó¡§¾®¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1¿å¡§500ml¼ò¡§Âç¤µ¤¸2¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1¸¨Æ¦Éå¡§1Ãú¥é¡¼Ìý¡§Âç¤µ¤¸1¥ï¥ó¥¿¥ó¤ÎÈé¡§8ËçÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤Ê¤¹¡§½ÄÇöÀÚ¤ê¡¿ÇòºÚ¡§¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡¿Ä¹¤Í¤®¡§¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¤òÆþ¤ì²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¹¤Í¤®¡¦¤ß¤ê¤ó¡¦¤ß¤½¡ÊÂç¤µ¤¸2¡Ë¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¥È¥¦¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¿åµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¡¢¹á¤êÉÕ¤±¤¹¤ë¡£3Æé¤Ë¿å¡¦¼ò¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¤ß¤½¡ÊÂç¤µ¤¸2¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¸¨Æ¦Éå¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤ÆÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ç5Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£4¸¨Æ¦Éå¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤¹¡¦ÇòºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢8Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¢¡¦¥é¡¼Ìý¡¦¥ï¥ó¥¿¥ó¤ÎÈé¤òÆþ¤ì¤Æ3¡Á4Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄù¤á¤Ë¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ç¤¿¤é¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¡¢Ä¹¤Í¤®¤ò»¶¤é¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥¢¥¸¥¢¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹Æé
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡ËÎäÅà¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§80g·Ü¤â¤âÆù¡ÊÅâÍÈ¤²ÍÑ¡Ë¡§6¸Ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡§1/2¶Ì¥Ë¥é¡§1Â«½Õ±«¡§80g¤â¤ä¤·¡§100gÇòºÚ¥¥à¥Á¡§100g¿å¡§900ml¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸1¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡§Âç¤µ¤¸2¥¥à¥Á¤Î¤â¤È¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1Æé¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÎäÅà¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦·Ü¤â¤âÆù¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£2¶ñºà¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡§¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡¿¥Ë¥é¡§5cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡¿½Õ±«¡§¿å¤Ç¤â¤É¤¹¡Ë3¡¤Î·Ü¤â¤âÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤½¡¦¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡¦¥¥à¥Á¤Î¤â¤È¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£4¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¤â¤ä¤·¡¦½Õ±«¡¦¥Ë¥é¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á¤òÆþ¤ì¡¢4¡Á5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£