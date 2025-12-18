パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が18日、自身のインスタグラムを更新。五輪メダリストの59歳誕生日を祝う食事会ショットを披露した。

「昨晩は仲良し有ちゃんのリアル誕生日を友達の飯塚シェフがオーナーシェフを努める『Ryuzu』でお祝い致しました」と書き出すと、フレンチレストランでグラスを傾ける自身と女子マラソン五輪メダリストで日本陸連会長の有森裕子氏のショットをアップ。

「昨年のリアル誕生日は『鮨かねいし』で行う筈が、まさかの私のダブルブッキングでドタキャン と言う訳で今年は鮨からフレンチに変えてリベンジしました！」と明かし、「さすがは二つ星フレンチ、アミューズからデザート、ワインまで最高で楽しい夜となりました」とつづった。

鎧塚氏の投稿に、フォロワーからは「お二人とてもいい感じ」「ステキなお写真 お料理も美味しそう」「素敵な関係性がいいですね しかしこの２人がいたらめちゃめちゃ目立ちそうですが…有森さんお誕生日おめでとうございます」「年々素敵になられますね おふたりが、ずっと仲良しで、ご健康で、ご活躍されますように」「おめでとうございます 高級フレンチ レジェンド同士さすがです ご夫婦にも見えますが」といった反響が寄せられている。