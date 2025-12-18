【メジャー2025「データ野球」の内幕 】#3

【データ野球】「最強打線」はコンタクト率の高い打者と長距離砲との混成ラインアップ

コンタクト率の高い野手と強打者との組み合わせをうまく実現し、毎年のようにプレーオフに進出していたチームがある。ヒューストン・アストロズだ。

2017年以降、8年連続でプレーオフに進出、うち17、22年にはワールドチャンピオンに輝いている。

アストロズがプレーオフ常連のチームとなる礎を築いた17年当時のジェフ・ルーノウGMはコンタクト率の高い打者、つまりバットをボールに当てる技術が高く三振をしない打者と、長打力がある選手をミックスしたチームづくりを目指した。選手獲得に限らず、そのセオリーに基づいた生え抜きの育成も行った。16年オフに青木宣親を獲得したのもコンタクト率が高く三振をしないバッターだったからだ。

青木は17年7月にブルージェイズにトレードされたが、ともに放出されたのが前年にメジャーデビューしたばかりのテオスカー・ヘルナンデス（現ドジャース）だった。理由はコンタクト率が低く、三振が多い打者だったからだ。

アストロズは17、19〜21年とコンタクト率でメジャー最高の数字を残している。

17年のアストロズの打撃成績を見ると、安打数1581、打率.282、得点896、打点854、長打率.478、出塁率と長打率を足したOPS.824、全てメジャートップ。本塁打数238だけヤンキースの241に次ぐ2位と出色の打撃成績を残している。三振数1087もメジャー最少だった。いくらコンタクト率が高いチームでも、得点を上げることのできるパワーがなければ勝てないのだ。

となるとコンタクト率が高いだけではなく、チームの得点に大きく貢献できる選手が理想ということになる。

チームの得点への貢献度を測るスタットキャストの指標にwRC＋があり、最近ではOPSなどと並んで選手の打撃力を測る際の参考にされている。これは選手の得点創出度を表す指標で、球場による要因や打席数の違いなどに左右されない数字である。平均を100とし、その選手の数字が110であれば1.1倍チームの得点につながる打撃をしたことになる。

今季、コンタクト率が80％以上、wRC＋の数字も110以上という選手はメジャーに24人いた。ブルージェイズではカーク、ビシェット、ゲレロJrの3人がそう。数字上は彼らが攻撃の要となったわけだ。

コンタクト率が良くてもそれが得点に結びつかなければチームは勝てない。ここ3シーズン、ブルージェイズのコンタクト率はメジャーでトップ5に入っていた。しかしそれ以外の打撃成績が伴わず、23年地区3位、昨年は地区最下位に沈んだ。

今年のブルージェイズの躍進は他球団のチームづくりにインパクトを与えるだろうが、「勝つための選手構成」にはコンタクト率と得点創出度以外にも必要な要素がありそうだ。 =つづく

（米誌コラムニスト=ビリー・デービス）