来秋ドラフト1位候補が全員狙われる──。

【専大松戸・持丸監督コラム】「対外試合禁止期間」に見直しの声があっても、私は気に入っているんです

仙台大の最速159キロ右腕で来秋ドラフト上位候補の佐藤幻瑛（3年=柏木農）が、米大リーグ挑戦を見据えて米国の大学に編入すると日刊スポーツに報じられ、波紋が広がっている。

だが、いわゆる「直メジャー」を目指す可能性があるのは、この大学生だけじゃない。横浜の最速154キロ右腕・織田翔希（2年）、山梨学院の投打二刀流・菰田陽生（2年）、沖縄尚学の今夏の甲子園優勝投手・末吉良丞（2年）の「高校BIG3」が、いずれもメジャーに狙われている。トップクラスの高校生の間でも「直メジャー」が合言葉になりつつあるというのだ。

さる高校球界関係者がこう言った。

「メジャー球団に早い段階からマークされているのは織田です。スーパー1年生と騒がれてから、メジャーのスカウトが横浜高校のグラウンドを頻繁に訪れています。11月22日の花巻東との練習試合で、織田が好投して1-0と競り勝った試合にも、メジャーのスカウトが視察に来ていた。福岡・北九州市出身の織田は『平成の怪物』と呼ばれた同校OB松坂大輔の高校時代の投球に憧れ、『松坂さんみたいな選手になりたい』と全国屈指の強豪校の門をたたいた。進路については、村田浩明監督と話し合うでしょうけど、『いきなり米国挑戦』という選択肢が現実味を帯びています。今年1月にはドラフト上位候補だった桐朋・森井翔太郎がアスレチックスと契約金2億4000万円でマイナー契約。それでも、日本の球団にドラ1で入るより高額ですから」

今秋の関東大会を制し、「大谷翔平選手を目標に頑張っています」と言う山梨学院の菰田もそうだ。194センチ、100キロのメジャーリーガーのような体格から、打っては高校通算33本塁打、投げては最速152キロの「二刀流」選手である。

「山梨学院の吉田洸二監督は常々、菰田を『日本球界の宝』と言ってはばからない。以前から『最終的にメジャーリーガーになった菰田の試合をテレビ観戦するのが老後の楽しみ』と語っている。故障があっただけに、1年時から投手の起用に関しては、球数を制限しながら慎重に慎重を重ねてきた。そんな菰田は打者として覚醒中。今夏の甲子園では4試合で打率.467、秋の関東大会では3試合で12打数7安打で打率.583、7打点、出塁率.625、長打率1.000と、驚異的な成績でチームを優勝に導いた。メジャーのスカウトも『大谷2世』の密着マークを続けています」（同前）

メジャー球団は高校1年時からチェック済み

今夏の甲子園を制した末吉は2年生で唯一、U18日本代表に選出された。

アマ野球に詳しいジャーナリストがこう言う。

「夏の甲子園をチェックしたメジャー球団の中には『3年生を入れても日本代表で最もいい投手』と評価しているところもあった。高校1年時からチェックしている球団もあるほど。ストレート、スライダーの球威やキレはもちろん、体の使い方が非常に柔らかい。中学時代は軟式野球出身で投手と外野手を兼務していただけに、肩肘の消耗度が少ないのも評価されています」

今年も最速158キロ右腕の健大高崎・石垣元気（ロッテ1位）には、ドジャースなど10球団前後のメジャー球団が交渉に強い意欲を示していた。実際は水面下で日米争奪戦になっていたわけで、本人にその気があれば、直接海を渡っていた可能性もあったのだ。

ドジャース大谷らの活躍で、アマチュア選手のメジャー志向は強まっている。それでもこれまでは、大谷や菊池雄星（エンゼルス）がそうだったように、高校から直接のメジャー入りは断念し、日本のプロ野球でステップアップしてから挑戦するのが現実的な選択だった。

しかし、それすら「遠回り」と考えるアマチュア選手、それも、ドラフト候補が増えている。

来年の高校生ドラ1候補3人衆にも、全員「直メジャー」の可能性があるということだ。