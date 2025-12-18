今季のワールドシリーズでドジャースと対戦したブルージェイズの主砲ウラディミール・ゲレーロJr.（26）が日本時間16日、来年3月のWBCにドミニカ共和国代表として出場することが明らかになった。

ゲレーロは2021年、エンゼルス時代の大谷翔平（31=現ドジャース）を抑えてア・リーグ本塁打王（48本）を獲得した長距離砲。すでに同国からはパドレスのタティス、マチャド、レッズのデラクルーズ、レイズのカメイロ、ガーディアンズのラミレスら、メジャーを代表するスラッガーが出場を表明しており、ゲレロが加わることで大会屈指の強力打線となる。投手陣にはマーリンズのエース右腕アルカンタラ、ヤンキースの剛腕クローザーのドバルら豪華メンバーが揃っており、日本や米国と並び、優勝候補の一角に位置付けられる。

ドミニカ代表は13年大会で優勝して以来、17年は2次ラウンド、前回23年はグループステージで姿を消した。3大会ぶりの頂点を目指す同国代表に、これまで以上にスター選手が集結したのは、チームの指揮を執るアルバート・プホルス監督の「人徳」によるところが大きい。

エンゼルスで大谷と同僚だったプホルスはカージナルス時代にデビューから10年連続3割、30本、100打点をマーク。ナ・リーグMVP（3回）など数々のタイトルを獲得し、歴代4位の通算703本塁打を放っているだけに、同国出身選手からはレジェンドとして尊敬されている。

今年2月には母国代表を率いて中南米諸国の頂点を決めるカリビアンシリーズを制した。プホルス監督の狙いは大谷、山本のドジャース勢を擁する侍ジャパンやヤンキース・ジャッジが主将を務める米国を倒して3大会ぶりに頂点に立つことだという。

今オフ、プホルスは来季の監督候補として古巣エ軍ら3球団と面談したものの、交渉決裂。各球団の最終候補に残りながらも、条件面で折り合わなかったといわれている。

WBCで日米の2強を抑えて、カリビアンシリーズに続く頂点に立てば、指揮官としての手腕のアピールにつながる。

ドミニカ代表のスター選手達が実力通りのパフォーマンスを発揮すれば、大谷とジャッジはプホルス監督の引き立て役になりかねない。

