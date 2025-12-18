紅茶やタピオカ入りのミルクティーなどを提供する「ゴンチャ」は12月16日、三井ショッピングパークららぽーと横浜内に新店舗をオープンした。席数は35席。1階に出店し、カフェ時間帯の利用を見込む。12日にはイオンモール福岡店にも出店しており、最近ではモール内の出店が目立つ。今年は従来計画から7割増となる40店舗の出店を目指すなど、出店ペースを加速している。

無人餃子店ブーム一服で閉店ラッシュ…失敗しても運営会社が痛くない懐事情

ゴンチャは2006年に台湾で創業。09年に香港で海外進出を果たし、シンガポールや韓国、アメリカなどにも進出した。日本では15年、原宿に1号店を出店。現在では国内約200店舗、世界で2000店舗以上を展開する。

メニューは紅茶やミルクティーなどの飲料が中心で、フードメニューは一部だ。最大の特徴はカスタマイズ制で、好みの甘さや氷の量、トッピングの種類などをそれぞれ選ぶことができる。中でもタピオカを入れて「タピオカミルクティー」にするのが人気の飲み方だ。

「利用客の中心は10〜20代の女性。カフェは乱立しているが、紅茶に特化した店舗は少なく、コーヒーが苦手な層を開拓できた。主力のタピオカミルクティーは甘くて腹を満たせるため、スタバのフラペチーノのように、小腹がすいたときに選ばれている」（飲食業界関係者）

■タピオカブーム終息後も好調

タピオカ飲料市場は、80年代の第1次、2000年代の第2次に次いで、19年に「第3次ブーム」が到来した。当時は繁華街に個人経営のタピオカ専門店が乱立したが、同年末から失速し、コロナ禍でブームは終息した。しかし、当時100店舗未満だったゴンチャは倍増させている。ブーム終息後もなぜ人気を保つことができたのか。

「単純な理由だが、ゴンチャは紅茶とタピオカの質が高く、店舗も清潔感があるためリピーターを獲得できた。ブーム当時の学生が社会人になった今も訪れている。一方で、ブームに乗じて増えたタピオカ専門店は、SNS映えだけを狙い、味の質が低い店舗が多かったため淘汰された」（同）

ゴンチャでは抽出後4時間以上経過したお茶は廃棄するなど、品質維持に努めているという。そもそもタピオカミルクティーのみを訴求しているのではなく、タピオカはトッピングのひとつとして提供しているに過ぎない。

運営元のゴンチャジャパンは国内400店舗を目標に掲げている。全体の8割を占めるFC（フランチャイズ）店が中心で、個人オーナーやコメダ珈琲店などの飲食店を展開する法人が加盟している点も特徴だ。

「今のところ好調だが、好立地の店舗が閉店した事例もある。スタバの方が圧倒的に存在感が大きく、併用する客でも、ゴンチャに行く頻度は数回に1回ほど。新作の話題性もスタバのフラペチーノに劣る」（同）

目標達成には王者・スタバの牙城を崩す必要がありそうだ。

（山口伸／ライター）