2015年、ある美容師にドライヤー選びを尋ねると「大風量で安ければいい」と返された。業務での激しい使用でケーブルが断線しやすいため、消耗品と割り切るプロの論理だ。

日中関係の悪化がもたらす「生活格差」…100均に並ぶ“Made in China商品”にもいずれ余波が

だが、パナソニックは逆の道を歩んだ。1997年ごろから研究を重ね、コストダウンではなく、毎日使うことで髪質改善を目指す「ヘアケア」という付加価値を追求したのだ。

そもそも、なぜドライヤーで髪が傷むのか。洗髪後の濡れた髪はキューティクルが開き、高熱に弱く無防備になる。その一方で、自然乾燥でも水分を含んだキューティクルは傷みやすい。

そこでパナソニックは、帯電微粒子水「ナノイー」に着目した。これはOHラジカルを含む5〜20ナノメートルの微粒子だ。ウイルスが100ナノメートル程度だから、極めて微細であることが分かる。このOHラジカルを髪表面に付着させてキューティクルを引き締め、同時に微細な水分で保湿するという仕組みである。

導入当時はナノイーの認知度が低く、ドライヤーに水タンクが必要だったりと洗練されていなかったが、その効果は徐々に市場に浸透。

■「高浸透ナノイー」の実力に驚愕

評価が決定的になったのは、ナノイーを進化させた「高浸透ナノイー」が登場してからだ。私もテストした時に心底驚いた。髪がサラサラになるのが、触っただけで誰でも分かるのだ。嘘のような話だが、紛れもない事実だ。24年には第2世代の高浸透ナノイーへと進化し、その効果はさらにすごみを増している。

こうした技術革新は、市場構造そのものを変えた。

富士経済の調査によると、ヘアドライヤーの国内市場規模は急拡大しており、3万円以上の高価格帯製品が市場の4割以上（25年予測）を占めるまでになった。

「5000円で乾けばいい」という時代は過去のものとなりつつある。

中でも市場を牽引するパナソニックの「ナノケア」シリーズは、国内累計販売台数が1700万台（24年3月時点）を突破。絶対的なトップランナーとして、「ただ乾かす道具」から「美容への投資」へと消費者の意識を変え続けている。

こうして現代の家庭用ドライヤーには、「低温乾燥」「大風量」「イオン発生」という3要素が不可欠となった。

ヘアケアの理論が確立されたことで、市場には高機能ドライヤーがあふれている。私も今年は10モデル近くをテストした。最高価格帯のパナソニック「EH-NC80」は、実勢価格で約8万円。効果もすごいが値段もすごい。

だが、高級炊飯器と同様、高くても売れている。美容院でのトリートメント代を考えれば、「コスパが良い」と判断する層が増えているのだ。

差別化のポイントはヘアケアだけにとどまらない。ダイソンのように持ち手部分にモーターを組み込んだ「ショートノーズ型」が最近は人気だ。重心が手の中に収まるため腕が疲れにくく、頭皮との距離感もつかみやすいため使い勝手が良い。

寒さが厳しくなる冬。高機能ドライヤー商戦は、熱風以上に熱くなりそうだ。