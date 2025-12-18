【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

佐川氏のメールが残っていない重大事実…片山財務相まるで他人事「こういうことが起きると誰も思ってなかった」

「当局（近畿財務局）に寄せられた意見等の中で、重みのあると感じたものを関係者に共有します」

森友事件を巡る公文書改ざんを苦に命を絶った財務省近畿財務局の赤木俊夫さん。彼が残したメールの文書約3万5000枚が12月17日、新たに開示された。妻の赤木雅子さんの求めに応じて今年4月に始まった一連の森友文書開示の一環だ。その中に冒頭の文書があった。

このメールは2017年3月11日、俊夫さんが上司ら6人に宛てて送ったものだ。森友学園への国有地の8億円もの値引きが発覚して1カ月。その土地に建つ小学校の名誉校長は時の安倍晋三首相の妻、安倍昭恵さんで、国会で厳しく追及されていた。

俊夫さんが共有しようとしたのは「毎日小学校新聞」に掲載された記事だ。国民・市民の目線からのメールで、この記事が紹介されていたという。

編集長の署名で書かれた記事は「森友学園問題が毎日のように国会で取り上げられている」と指摘。9億円の価値がある国有地を、埋まっているゴミの処理に8億円以上かかるとして値引きしたことについて、論点を4つ挙げている。

（1）国民の財産を安売りすることは許されない。ゴミ処理は本当か、価格は適正か。

（2）公平で透明でなければならない行政の手続きに、政治的な力が働いたのではないか。

（3）小学校は、安倍晋三総理大臣と妻の昭恵さんの名前を使い宣伝していた。安倍総理夫妻の役割は何だったのか。

（4）森友学園の教育内容は、法律に照らして適切か。

■今も財務省と政権に突き付けられている

この意見をあえて担当者間で共有しようとした俊夫さんの強い意志を感じる。このメールの3日前、俊夫さんは公文書の改ざんを指示してきた財務本省の担当者に対し、以下のメールを送っている。

「今後、会計検査院の受検を受ける当局として、既に意思決定した調書を修正することに疑問が残る」

出先機関の職員が本省に直接、異を唱えるのは極めて珍しい。妻の雅子さんは語る。

「私たちには子どもがいなかった分、甥っ子たちをとても大切にしていました。その甥っ子たちに顔向けできないと感じたんでしょう。こんなメールを送っていたと知ることができただけでも、開示を求めてきた甲斐がありました」

俊夫さんが共有しようとした4つの論点は、今もそのまま財務省と政権に突き付けられている。（随時掲載）

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）