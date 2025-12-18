多くの高齢者は、「人生の最後は、長く暮らした住み慣れた場所で過ごしたい」と願うといわれています……。実際に介護現場で高齢者と接する機会が多く、「ほとんどの高齢者は『今の自宅で生活したい』『入院や入所をしたくない』と言われます」という介護福祉士の鹿見勇輔さんに、実情を聞きました。

鹿見さんは「介護が必要となり、将来的に独居生活が難しくなる親のことを心配して、子どもが親を家に呼んで同居するケースもあります。何か困った事があればすぐに手助けしてもらえる反面、慣れない環境で居心地が悪く、また近所にも知り合いがいないので、結果として閉じこもりがちになってしまい、心身機能まで低下してしまう人も少なくありません」と介護現場でのエピソードを明かします。

続けて「よかれと思って引き取ってくれた子どもには言えませんが、介護関係者には『元の家に帰りたい』と漏らすこともあります。親の生活環境を変えることが、親子にとって最善の方法なのかを考える必要があるのではないでしょうか」と話します。

ただし、「住み慣れた場所に固執することは、高齢者にとってよいことばかりではありません」と言います。その理由について、「よく『在宅善、施設悪』という表現をされますが、果たしてそうなのでしょうか？ どんなに介護が必要な状態になっても在宅で生活し、家族の誰からも相手にされないのであれば決していいとは言えません」と指摘。

その一方で、「施設に入所して家族の介護負担が軽減し、気持ちにゆとりを持てるようになって、定期的な面会によって親子の関係が良好になったという方もいます。要するに、どこで生活をするのかではなく、どのように最期を迎えるかという過程が大切なのではないでしょうか」と見解を明かしてくれました。

高齢者が「終の棲家」について考えるときに大切なことが気になります。

鹿見さんは「高齢者にとっての終の棲家においては、日々の生活の安全・安心を優先するのか、それとも自由を優先するのか考える必要があります」と語り、「例えば、病院や介護施設などに生活の場を移すということは、24時間対応で生活を見守ってくれる人がいるという安心感につながります。家族にとっても、自身の生活スタイルが大きく変わることはなく済むでしょう」と説明します。

デメリットとして「他人との共同生活になるので、ご本人が好きな時間に好きなことができないというリスクもあります」と語り、「介護はいつまで続くかわかりません。自宅ではない場所で暮らすのに、今後どのくらい費用がかかるのかも把握しておかないと、経済的負担が大きくなります」とポイントを教えてくれました。

そして、鹿見さんは「どちらにしても良しあしがありますので、正直、『終の棲家は〜がいい』とは言えません。その時の状況や体調、ご本人や家族の希望を踏まえて、しっかりと話し合って出した結論がベストです」と助言。

さらに、「まず、高齢者の皆さんは元気なうちに、どうしてもらいたいのかを家族をはじめ身近な人たちに意思表示をしておきましょう。そうすることにより、もし自分で意思表示ができなくなったとしても、事前に確認しておいた最期の迎え方を実現してもらいやすくなります」と語っていました。”