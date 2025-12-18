トランプ米大統領が17日、ホワイトハウスの通路に展示された米国歴代大統領の写真の下に冷やかすような別途の説明が書かれた銘板が設置された。

トランプ大統領は第2次政権発足後、ホワイトハウス西側別館外部通路に歴代大統領の写真を展示し、バイデン前大統領の代わりに「オートペン（自動署名機）」の写真を掲示したのに続き、今回は銅板製の業績説明を追加した。

バイデン前大統領の代わりに掲示されオートペンの写真の説明には「眠たいバイデンは米国史上最悪の大統領だった」という内容とともに、「歴史上最も腐敗した選挙を通じて就任したバイデンは前例のない災難を招きわが国を破滅直前まで追いやった」という内容が書かれた。

その上で「彼のニックネームには『眠たい』とともに『ゆがんだ』がある。だがこれらすべてにもかかわらず、トランプ大統領は圧倒的な票差で再選に成功し、米国を救った！」と書いた。

オバマ元大統領の業績説明は、トランプ大統領が普段から交流サイト（SNS）を通じてオバマ元大統領をばかにする時に使ってきた「バラク『フセイン』オバマ」という呼称が入った。その上で「最初の黒人大統領であり社会運動家でありイリノイ州上院議員を一度歴任した」という説明とともに「米国史上最も分裂的な政治家の1人」と評価した。

クリントン元大統領には政策的業績を記したが、説明の後に「2016年にクリントン大統領の夫人であるヒラリーはトランプ大統領に大統領選挙で敗北した！」という内容を付け加えた。

これに対しトランプ大統領自身に対しては「前例のない法執行機関の武器化と2度の暗殺未遂を克服して当選した。米国の黄金時代を開くという公約を履行した」と自評した。その上で、戦争終息、国境強化、ギャング団員追放などを自身の業績として提示した。

ホワイトハウスのレビット報道官は銘板製作費用などに対するメディアの質問に具体的な回答の代わりに「銘板には各大統領と彼らが残した業績に対する流麗な説明が含まれている。トランプ大統領の多くの銘板の内容を直接作成したと承知している」と答えた。