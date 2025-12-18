米国が日本からの輸入自動車に対する追加関税を半減して３か月が過ぎ、対米輸出に持ち直しの動きが出てきた。

財務省が１７日発表した１１月の貿易統計（速報）で、米国向けの自動車輸出額は８か月ぶりに前年同月を上回った。ただ、関税は依然として経営の重荷で、各社は現地生産の増強を図る。米国生産車の逆輸入の検討も進めている。（奈良橋大輔、土居宏之）

関税率は２・５％→２７・５％→１５％

１１月対米輸出は回復「日本車の優位性高まった」

１１月の米国向け自動車輸出額は前年同月比１・５％増の４９９７億円、輸出台数は７・７％増の１２万２５０３台と、追加関税前の水準に戻りつつある。米国向け輸出の約３割を占める自動車の回復は全体の押し上げにもつながり、米国向け輸出額は８・８％増の１兆８１６９億円だった。

トランプ米政権は４月、輸入乗用車への追加関税２５％を発動し、既存の税率２・５％と合わせて２７・５％を課した。日米交渉の結果、追加関税は１２・５％となり、９月１６日以降の税率は従来分と合わせて１５％となっている。

日本車にとっては関税率の引き下げに加え、電気自動車に対する米政府の購入支援策が９月末で終了したことも追い風だ。ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎氏は「（ハイブリッド車を得意とする）日本車の優位性が高まったことが輸出の増加につながっている可能性がある」と指摘する。

大手７社の利益２・５兆円影響

米国の自動車需要は当初、追加関税に伴う新車価格の上昇で落ち込むとの懸念もあったが底堅く推移する。調査会社マークラインズによると、１〜１１月は前年同期比２％増の１５１８万台だった。大手各社が関税コストを自社で負担したため、値上げが小幅にとどまり販売台数を維持した模様だ。

日本勢の米国販売も堅調だが、１台あたりの利益は圧縮されているのが実情だ。国内大手７社が８月までに試算した通期の影響額は単純合算で計約２・７兆円だった。９月の関税率引き下げを受けて影響額はわずかに軽減されたものの、計２・５兆円程度に上る。

日本勢は現地生産を強化する方針で、トヨタ自動車は米国内の工場に計９億１２００万ドル（約１４００億円）を投じる。ホンダと日産自動車は協業を通じた増産を検討し、現地に工場がない三菱自動車は両社から車両供給を受けられるよう協議を重ねている。

米国生産車逆輸入も「台数限られる」

トランプ大統領は米国内の製造業復活を掲げ、対日貿易赤字を問題視する。２０２４年は日本から米国に自動車１３８万台が輸出された一方、米国からの輸入は１万６０００台だった。

トヨタは米国生産車を日本に逆輸入する方針で、ホンダや日産も実施を検討する。政府も安全性能が確認された米国生産車を追加試験なしで受け入れる制度を設け、こうした動きを後押しする方向だ。「逆輸入する台数も限られ、ビジネスとしては成立しない」（大手幹部）との見方もあるが、米側に貿易赤字縮小に向けた姿勢を示すことで一定の理解を求めたい考えだ。