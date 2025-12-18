お金の管理が楽しくなる！デザイン性も抜群な面白い100均封筒
商品情報
商品名：のし袋（5枚、イエロー）、のし袋（5枚、ブルー）、のし袋（5枚、レッド）
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：8.5cm×16.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480739090、4550480739113、4550480739106
趣味に使うお金の管理に便利！ダイソーで可愛い封筒を発見
封筒類の種類が豊富なダイソー。デザイン性が高い商品が豊富で、つい集めてしまいます！
今回ご紹介するのは、売り場で見つけて購入せずにいられなかった『のし袋（5枚、イエロー）』『のし袋（5枚、ブルー）』『のし袋（5枚、レッド）』の3種。
価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。
家計管理が楽しくなるような、可愛いデザインの封筒です。それぞれ5枚入っています。
イエローが「美活代」、ブルーが「ととのい代」、レッドが「辛活代」と分かれており、絵柄も可愛いです♡
こういった趣味に特化した封筒は珍しいなと思います！
透け感がないので、中身が丸見えにならないのがGOOD。
お給料の仕分けも楽しくなります！
裏面は無地なので、メモとしても使えて便利です。
『デザイン月謝袋（シンプル、10枚）』も家計管理におすすめ！
同じくダイソーの『デザイン月謝袋（シンプル、10枚）』もおすすめです。
その名の通りシンプルなデザインの月謝袋なのですが、家計管理にも役立ちます！
イラストなどが無いので、毎月かかる固定費の管理にぴったり！
月ごとに書き込める欄があるので、払い忘れなどがないか確認しやすいです。
裏面のメモ欄は、毎月のものとは別の支払いや、ちょっとした覚書に。
好みの使い方ができるので、無理なく続けられるのが嬉しいです！
今回は、ダイソーでおすすめの封筒を2種ご紹介しました。どちらも用途に合わせて選べるのが魅力的。他にも便利な封筒がたくさん揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。