お金の管理が楽しくなる！デザイン性も抜群な面白い100均封筒

封筒の種類がとにかく豊富なダイソー。ちょっと気になる商品を発見したのでご紹介します！「美活代」「ととのい代」「辛活代」といった、趣味に使えるお金の管理に便利な面白い封筒。デザイン性も高く、絵柄がとっても可愛くてお金の管理が楽しくなります！封筒の質感も良く、お金が透けにくい点もお気に入りです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：のし袋（5枚、イエロー）、のし袋（5枚、ブルー）、のし袋（5枚、レッド）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：8.5cm×16.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480739090、4550480739113、4550480739106

趣味に使うお金の管理に便利！ダイソーで可愛い封筒を発見

封筒類の種類が豊富なダイソー。デザイン性が高い商品が豊富で、つい集めてしまいます！

今回ご紹介するのは、売り場で見つけて購入せずにいられなかった『のし袋（5枚、イエロー）』『のし袋（5枚、ブルー）』『のし袋（5枚、レッド）』の3種。

価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

家計管理が楽しくなるような、可愛いデザインの封筒です。それぞれ5枚入っています。

イエローが「美活代」、ブルーが「ととのい代」、レッドが「辛活代」と分かれており、絵柄も可愛いです♡

こういった趣味に特化した封筒は珍しいなと思います！

透け感がないので、中身が丸見えにならないのがGOOD。

お給料の仕分けも楽しくなります！

裏面は無地なので、メモとしても使えて便利です。

『デザイン月謝袋（シンプル、10枚）』も家計管理におすすめ！

同じくダイソーの『デザイン月謝袋（シンプル、10枚）』もおすすめです。

その名の通りシンプルなデザインの月謝袋なのですが、家計管理にも役立ちます！

イラストなどが無いので、毎月かかる固定費の管理にぴったり！

月ごとに書き込める欄があるので、払い忘れなどがないか確認しやすいです。

裏面のメモ欄は、毎月のものとは別の支払いや、ちょっとした覚書に。

好みの使い方ができるので、無理なく続けられるのが嬉しいです！

今回は、ダイソーでおすすめの封筒を2種ご紹介しました。どちらも用途に合わせて選べるのが魅力的。他にも便利な封筒がたくさん揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。