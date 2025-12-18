これ1つで完結して楽ちん！家事の負担が減る100均キッチングッズ

セリアで『卵焼きターナー』が気になって購入してみたところ、想像以上に便利で驚きました！こちらは卵焼き専用のフライ返しなのですが、卵を混ぜる作業から盛り付けまで、これ1つで完結するという優れもの。使いやすさに追求された形状で、それぞれの作業がやりやすいです！洗い物も減るので楽になりますよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：卵焼きターナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長19.8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583255186

洗い物が減って時短にもつながる！セリアの『卵焼きターナー』

セリアでお買い物中に、気になる商品を発見しました。

それが、こちらの『卵焼きターナー』。その名の通り、卵焼き専用のフライ返しです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

普通のターナーと違って、穴が角に沿って斜めにあいているのが特徴。

コンパクトサイズですが、本体部分の面積は広めなので、食材をすくったり、ひっくり返す作業はしやすいかと思います。

根元には突起が付いているのもポイント。

浮かせて置けるので、衛生面も安心です。

準備から盛り付けまでこれ1つで完結！家事も楽になる◎

穴の位置が角にあるおかげで、卵を混ぜるときにも大活躍！

卵の白身を切りやすく、手早くかき混ぜることができました。

今回は四角いタッパーで混ぜたのであまり恩恵を感じませんでしたが、縁で卵液をかき集めやすいフォルムになっているのもGOOD。

小ぶりなので、一般的なターナーだと使用しにくいスリムな卵焼きフライパンや、仕切り付きのフライパンなどでも使いやすいです。

程よくしなりがあり、滑り込ませやすい印象を受けました。

また、卵を混ぜた後そのまま焼く作業にも使えるため、菜箸に持ち替える必要がないので時短にもつながります。

完成した卵焼きの盛り付けにも！

そのままカットもできるので、包丁を取り出す手間が省けます。

準備から盛り付け作業まで、これ1つで完結！

片付けが最小限で済むので、家事の負担がグッと減るのがいいなと思いました。

コンパクトサイズなのでコントロールがしやすく、目玉焼きやホットケーキを焼く際にも便利です。

今回はセリアの『卵焼きターナー』をご紹介しました。

お弁当やご飯のおかずに卵焼きを焼く機会が多いという方は、買って損なしのアイテムです！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。