これ1つで完結して楽ちん！家事の負担が減る100均キッチングッズ
商品情報
商品名：卵焼きターナー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：全長19.8cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583255186
洗い物が減って時短にもつながる！セリアの『卵焼きターナー』
セリアでお買い物中に、気になる商品を発見しました。
それが、こちらの『卵焼きターナー』。その名の通り、卵焼き専用のフライ返しです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
普通のターナーと違って、穴が角に沿って斜めにあいているのが特徴。
コンパクトサイズですが、本体部分の面積は広めなので、食材をすくったり、ひっくり返す作業はしやすいかと思います。
根元には突起が付いているのもポイント。
浮かせて置けるので、衛生面も安心です。
準備から盛り付けまでこれ1つで完結！家事も楽になる◎
穴の位置が角にあるおかげで、卵を混ぜるときにも大活躍！
卵の白身を切りやすく、手早くかき混ぜることができました。
今回は四角いタッパーで混ぜたのであまり恩恵を感じませんでしたが、縁で卵液をかき集めやすいフォルムになっているのもGOOD。
小ぶりなので、一般的なターナーだと使用しにくいスリムな卵焼きフライパンや、仕切り付きのフライパンなどでも使いやすいです。
程よくしなりがあり、滑り込ませやすい印象を受けました。
また、卵を混ぜた後そのまま焼く作業にも使えるため、菜箸に持ち替える必要がないので時短にもつながります。
完成した卵焼きの盛り付けにも！
そのままカットもできるので、包丁を取り出す手間が省けます。
準備から盛り付け作業まで、これ1つで完結！
片付けが最小限で済むので、家事の負担がグッと減るのがいいなと思いました。
コンパクトサイズなのでコントロールがしやすく、目玉焼きやホットケーキを焼く際にも便利です。
今回はセリアの『卵焼きターナー』をご紹介しました。
お弁当やご飯のおかずに卵焼きを焼く機会が多いという方は、買って損なしのアイテムです！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。